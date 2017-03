FBI offentliggjør bilder av angrepet mot Pentagon 11. september

Bilder som ble tatt etter angrepet mot Pentagon 11. september 2001 ble nylig offentliggjort på FBIs hjemmesider.

184 mennesker mistet livet da det kaprede passasjerflyet American Airlines Flight 77 krasjet inn i Pentagon i Arlington County, Virginia, 11. september 2001.

Til sammen mistet nesten 3000 mennesker livet i terrorangrepene mot Pentagon og World Trade Center.

Nå er en rekke bilder som er tatt under og etter angrepet mot Pentagon offentliggjort på FBIs hjemmesider. Bildene viser brannvesen og redningsarbeidere som jobbet på stedet, omgitt av ruiner og vrakrester fra bygningen og flyet.

En rekke medier skriver at bildene aldri tidligere har blitt vist. Ifølge BBC ble imidlertid bildene offentliggjort på FBIs nettsider for seks år siden.

Talskvinne for FBI, Jillian Stickles, sier til BBC at bildene ble offentliggjort for første gang i 2011. En teknisk feil første ifølge Stickles til at bildene forsvant, men de ble offentliggjort på nytt så snart FBI ble klar over at de var borte.

Les også: Se avisene og tv-klippene fra dagen vi aldri glemmer