FBI etterforsker nytt hackerangrep mot Demokratene

FBI etterforsker et nytt hackerangrep mot Demokratene, der mobiltelefonene til medlemmer av partiledelsen skal ha vært målet.

Datainnbruddet har ikke tidligere vært kjent og kan blåse nytt liv i påstandene om at russiske hackere forsøker å påvirke valget i USA, melder Reuters.

Angrepene skal ha skjedd så sent forrige måned, ifølge nyhetsbyrået.

Kilder opplyser til byrået at målet med dataangrepet mot mobiltelefonene ser ut til å ha vært å hente informasjon om donorer, og ikke å stjele penger. Det er uklart om informasjon har havnet på avveie.

Russiske hackere

I juli ble det demokratiske partiet utsatt for et større hackerangrep. Russiske etterretningstjenester ble tidlig mistenkt for å stå bak. Det opplyste en føderal politimann til New York Times.

Hackerne fikk tilgang til en programvare tilhørende Clinton-kampanjen som brukes til å gjennomføre analyser av velgere. I fem dager hadde hackerne tilgang til programmet, men de skal ikke ha fått tilgang til personnumre eller kredittkortinformasjon.

Også denne gangen mistenker myndighetene at det var russiske hackere som sto bak, sier to kilder til Reuters.

Lakk eposter



Det tidligere hackerangrep mot Demokratenes nasjonalkomité (DNC) førte til at interne – og lite flatterende – eposter fra DNC ble lekket. Blant annet ble det kjent at ledende personer i partiet støttet Clinton fremfor Bernie Sanders på et tidspunkt da partiapparatet skulle ha forholdt seg nøytralt.

Avsløringene førte til at komiteens leder, Debbie Wasserman Schultz, trakk seg rett før landsmøtet.

