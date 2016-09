FBI: Bombemistenkt handlet alene

Det er ingenting som tyder på at den mistenkte etter bombeeksplosjonene i New York og New Jersey tidligere i måneden, var knyttet til en større terrorcelle, opplyser FBI.

FBI-direktør James Comey sa i en høring i Senatet tirsdag at den mistenkte ser ut til å ha handlet på egen hånd, og det er ingen indikasjoner på en større celle eller flere angrep.

Ahmad Khan Rahami (28) ble pågrepet etter en skuddveksling med politiet to dager etter bombeeksplosjonene 17. september. Totalt 31 personer ble skadd i eksplosjonen i bydelen Chelsea i New York, mens ingen kom til skade i New Jersey.

Rahami skal ha vært på flere besøk til Afghanistan og Pakistan de siste årene. Han ble etterforsket av FBI i 2014 etter en uromelding fra faren. Etterforskningen den gang viste ingen tegn til radikalisering eller ekstreme synspunkter, ifølge FBI.

På høringen i Senatet opplyste også FBI-sjefen at tallet på personer som reiser fra USA for å slutte seg til ekstremistgruppa IS, har gått kraftig ned. Mens man tidligere registrerte åtte til ti personer i måneden er antallet nå nede i én.

