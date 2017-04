Fant tre kilo eksplosiver hos terrormistenkt i Frankrike

Tirsdag pågrep fransk spesialpoliti to menn, siktet for terrorplanlegging. Hos en av de to ble det blant annet funnet tre kilo eksplosiver.

De to pågrepne mennene, som er 23 og 29 år gamle, ble pågrepet av fransk spesialpoliti i Marseille tirsdag, opplyser innenriksminister Matthias Fekl til TV-stasjonen BFMTV.

De to er radikaliserte islamister, og kjenninger av politiet, ifølge landets påtalemyndighet. Fekl kunngjorde i en kort uttalelse tidligere i dag at de to «hadde planer om å gjennomføre et terrorangrep på fransk jord veldig snart, som betyr i løpet av de kommende dagene».

I tillegg til tre kilo eksplosiver, ble det funnet et maskingevær, to pistoler, et IS-flagg og jihadist-propaganda i leiligheten til en av de to som ble arrestert. Ifølge nyhetsbyrået Reuters sier statsadvokat François Molins at den ene hadde planlagt å sverge troskap til IS.

Rett før valget



Presidentkandidatene Marine Le Pen, lederen av partiet Nasjonal front, og uavhengige Emmanuel Macron, ble informert om terrorplanleggingen forrige uke. Sikkertsvaktene deres skal ha fått bilder av de to mennene som nå er pågrepet.

Sikkerhetsopplegget har vært omfattende gjennom den pågående valgkampen.

– Alt vil bli gjort for å sikre sikkerheten under valget, sier innenriksminister Fekl.

Første valgrunde i Frankrike avholdes 23. april. Det hele avgjøres 8. mai.