Zuckerberg: Facebook påvirket ikke valgutfallet

Facebook-gründer Mark Zuckerberg avfeier ryktene om at falske nyheter på Facebook påvirket utfallet av valget i USA.

– Ren galskap, fastslår Mark Zuckerberg overfor nyhetsbyrået AP.

Seks av ti amerikanere oppgir at de får en del nyheter fra sosiale medier, hovedsakelig fra Facebook, ifølge Pew Research Center.

En del av disse nyheter kommer opprinnelig fra etablerte medier som CNN og Buzzfeed News, men desinformasjon spres via Facebook gjennom anbefalinger og delinger.

Et eksempel på en fabrikkert nyhet fra den falske nyhetssiden Denver Guardian:

«FBI-agent mistenkt for å stå bak Hillarys e-post-lekkasjer funnet død – selvmord kamuflert som drap.»

– Fortjener mer tillit



Zuckerberg sier at amerikanske velgere fortjener mer tillit.

I et intervju med David Kirkpatrick, forfatter av boken «The Facebook Effect», bemerker Zuckerberg at påstandene vitner om mangel på empati og medfølelse for Donald Trumps velgere og støttespillere.

– Velgere fatter avgjørelser basert på sine egne livserfaringer, erklærte Zuckerberg og tilføyde at nesten alle Facebook-brukere har venner på tvers av politiske skillelinjer.

Sikkerhetssjef Adam Mosseri i Facebook erklærer at selskapet tar alle former for desinformasjon meget alvorlig. Selskapets ledelse har i det siste erkjent at de har et stykke å gå når det gjelder spredningen av informasjon.

Sparket journalister



I sommer sparket Facebook en gruppe med journalister og erstattet dem med en algoritme. Utgangspunktet var et innlegg i en teknologiblogg fra en anonym kilde som hevdet at redaktørene i Facebook rutinemessig undertrykker konservative synspunkter. Deretter begynte de falske nyhetene i forkant av valget å sirkulere.

Mark Zuckerberg mener at brukerne er det mest effektive filteret.

– Det gjelder ikke å klikke og dele innhold, sier han.