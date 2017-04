Slik vil Facebook ta mer samfunnsansvar

SAN JOSE (VG) I 10 år har Facebook fokusert på å forene familie og venner gjennom sin nettplattform. Nå vil verdens største sosiale nettverk ta mer samfunnsansvar.

– Vi har alltid arbeidet for at folk skal dele og mene en variasjon av meninger som er der ute. Og dette skal vi fortsette med, men i tillegg skal vi nå bygge en felles grunn.

Det var beskjeden fra Mark Zuckerberg under hans såkalte «keynote»-tale på Facebooks årlige utviklerkonferanse «F8» i California natt til onsdag norsk tid. VG var på plass da han til en fullsatt sal talte om Facebooks nye teknologiske initiativer.

Siden fjorårets konferanse har Facebook-sjefen fått en lang rekke nye utfordringer å ta tak i.

Under årets presidentvalg i USA ble det diskutert hvorvidt Facebook sine «newsfeed»-algoritmer påvirket valget ved å gi brukerne et unyansert bilde av den politiske situasjonen, noe Zuckerberg selv har avvist.

Videre har problematikken med spredningen av falske nyheter svekket nettstedets integritet når det gjelder nyhets-konsumpsjon.

Drap og vold sendes live

Det har også vært tilfeller hvor brukere har filmet svært voldelige scener gjennom Facebook live, slik som tidligere denne uken, hvor en drapsvideo fra Cleveland i USA lå ute i flere timer på det sosiale nettverket uten å bli fjernet.

Hendelsene har fått mange til å mene Facebook må innta en mer etisk forhold til innholdet på sitt nettsted, slik som mer tradisjonelle mediehus.

Men inntil nylig har Facebook-gründeren ikke vært enig i at Facebook er et tradisjonelt medieselskap og heller ikke har et slikt etisk redaktøransvar.

I San Jose natt til onsdag norsk tid vitnet det imidlertid om at Facebook likevel er blitt mer bevisste på den enorme samfunnsbetydningen det sosiale nettverket har, også de negative.

En tydelig berørt Zuckerberg selv var også på den ydmyke siden og beklaget under keynote hendelsen i Cleveland med en lovnad om å skjerpe rutinene:

– Vi har mye arbeid igjen her og vi lover å gjøre vårt beste for å hindre slike tragedier.

Til tross for utfordringen med falske nyheter, er Zuckerberg overbevist om at fremtidenes nyheter fremdeles er å finne på Facebook og mye tyder på at selskapet ønsker et nært bånd til de store mediehusene.

Ut mot «falske nyheter»

Flere av seminarene under konferansen har navn som «Facebook and media» og «the future of media», og Facebook startet også nylig et initiativ kalt «Facebook journalism project», som har som formål å skape sterkere bånd mellom nyhetsindustrien og det sosiale nettverket.

Facebooks produktsjef Chris Cox legger ikke skjul på at det stilles mange spørsmål til nettsamfunnets rolle i demokratiet og i media.

– Dette tar vi veldig seriøst for vi vet ingen vil bli løyet til. Falske nyheter er ikke ideologiske, men økonomisk motiverte så derfor vil vi gå etter de som lager falske nyheter på samme måte med de samme verktøyene man bruker på spammere og hackere, lover Cox.

Satser på «utvidet virkelighet»

Under konferansen var Mark Zuckerberg også opptatt av hvordan Facebook kan forbinde samfunnet. Han mener nøkkelen ligger i teknologien AG (augmented reality) - såkalt utvidet virkelighet.

Målet er å blande det digitale med virkeligheten på helt nye måter.

– Vi skal gjøre kameraet på mobilen til den første plattformen for utvidet virkelighet, stadfester Zuckerberg.

Forskjellen på Augmented reality (AR) og virtual reality (VR) ligger i at mens man i VR må ha på seg briller som f.eks. «Ocultus» for å føle man er inne i en heldigital verden, vil man med AG kunne blande digitale elementer inn i den virkelige verden.

Eksempler er det populære mobilspillet «Pókemon Go» eller de bevegelige filtrene som er tilgjengelige på den sosiale appen «Snapchat».

– Jeg pleide å tro briller var den første kommersielle AG-plattformen og at vi ville få de innen 5–10 år. Men de siste årene har vi sett primitive versjoner av slike briller på mobilkameraet.

Da det ble kjent at Facebook kjøpte opp Oculus VR, selskapet bak VRbrillene Oculus Riff i 2014 for to milliarder kroner kom det som en overraskelse på mange.

Allerede den gang uttalte Zuckerberg seg i en Facebook post at «Oculus er en ny kommunikasjons plattform».

Nå virker det altså som at Zuckerberg hadde en større plan og at den nylanserte Facebook Spaces, som tillater brukerne å bruke 3D-avatarer når man bruker Facebook-videosamtaler kun er begynnelsen på den virtuelle fremtiden.