Orlando-ofres familier saksøker YouTube, Facebook og Twitter

Familiene til tre av ofrene etter terrorangrepet på nattklubben Pulse i Orlando, anklager Google/YouTube, Facebook og Twitter for å ha bidratt med materiale som radikaliserte drapsmannen. Nå går de til sak mot gigantene.

MISTET LIVET: Juan Ramon Guerrero FOTO: AP/privat

Nyhetsbyrået Reuters skriver at familiene til terrorofrene Tevin Crosby, Javier Jorge-Reyes og Juan Ramon Guerrero denne uken stevnet selskapene i den føderale retten i Detroit.

12.juni skjøt og drepte 29 år gamle Omar Mateen 49 mennesker og skadet 53 da han angrep en nattklubb i Orlando.

Han hadde vært overvåket av FBI for tilknytning til terrororganisasjoner, men var fjernet fra en database over personer som følges tett på grunn av mistanke om terrortilnytning.

Støttet flere terrororganisasjoner



29-åringen som selv var stamgjest på nattklubben, ringte alarmtelefonen 911 under angrepet og erklærte støtte til IS. The Guardian skrev noen dager etter angrepet at politiet ikke hadde funnet andre linker mellom terrororganisajonen og Mateen enn støtteerklæringen han selv ga. I følge FBI avdekket etterforskere som undersøkte mistankene mot ham et par år før massakren, at han også hadde uttrykt støtte til andre terrororganisasjoner.

Familiene anklager Twitter, Googles YouTube og Facebook for å ha latt terroristgruppen IS spre ekstremistpropaganda, samle inn penger og rekruttere støttespillere gjennom sin kontoer og kanaler.

Ifølge Reuters mener familien i stevningen at materialet har vært instrumentelt for fremveksten av IS og gjort terrororganisasjonen i stand til eller forårsaket utallige terrorangrep.

I følge CBS local i Detroit sier de tre familiene at IS eksplosive fremvekst ikke hadde vært mulig uten bruk av Twitter, Facebook og Google/YouTube.

DREPT: Tevin Eugene Crosby. Foto: AP/privat

Lignende forsøk på å ansvarliggjøre de tre gigantene har vært vanskelige fordi teknologibransjen er beskyttet av et omfattende lovverk.

Skal samarbeide tettere mot terror



Facebook har uttalt seg om anklagene fra de tre familiene:

– Det er ingen plass hos oss for terrorgrupper eller deres støttespillere og vi reagerer raskt ved å fjerne dem hvis det blir rapportert inn slike brukere.

– Vi har forpliktet oss til å levere en tjeneste der brukerne føler seg trygge når de bruker Facebook. Vi sympatiserer med ofrene og deres familier, sa Facebook i en uttalelse tirsdag.

Twitter har ikke kommentert søksmålet, men har tidligere uttalt at siden 2015 er 360.000 brukerkontoer sperret fordi de kan relateres til terrororganisasjoner og støtte til dem.

DREPT: Javier Jorge-Reyes. Foto: AP/privat

Google/YouTube har ikke kommentert anklagene.

Reuters skriver at de tre selskapene skal samarbeide tettere for å fjerne innhold som kan linkes til ekstremisme, blant annet ved å dele digitale «fingeravtrykk.» Gigantene møtte i januar amerikanske sikkerhetsmyndigheter i et forsøk på å legge en felles strategi for å gjøre det vanskeligere for blant annet IS å rekruttere via sosiale medier.

I USA er teknologibedrifter beskyttet av et sterkt lovverk som sier at de ikke er ansvarlige for innhold som er postet av andre.

Stevningen fra de tre familiene hevder at de tre selskapene lager unikt innhold ved å kombinere IS-innhold med annonser målrettet mot brukere. Familiens jurister mener også at selskapene deler inntekter fra IS postene med terrororganisasjonen gjennom målrettet annonsering.

Familiene til de tre ofrene mener selskapene har brutt de strenge anti terrorlovene i USA.