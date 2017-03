Italiensk mafialeder på rømmen avslørt på Facebook

Den ettersøkte mafialederen Giulio Perrone, er pågrepet i Mexico etter over ti år på rømmen. En falsk Facebook-profil avslørte den ettersøkte kjeltringen.

Giulio Perrone (64), som ifølge Reuters er på listen over Italias mest ettersøkte personer ble fredag arrestert i byen Madero, i staten Tamaulipas, i Mexico.

Det var italiensk politi som ifølge AFP, sporet opp Perrone på Facebook, der han hadde en profil under navnet Saverio Garcia Galiero, som oppga at han bodde i Madero, hvor han altså ble pågrepet.

Utlevert uten formelle utleveringsprosedyrer

Perrone ble ifølge nyhetsbyrået, anholdt sammen med sin kone, for å ha forsøkt å smugle 16 kilo kokain, i 1993. Året etter forsvant han, og har siden da vært ettersøkt.

Ifølge NTB som refererer til en pressemelding fra meksikanske myndigheter fredag er Perrone allerede sendt til Italia, uten de formelle utleveringsprosedyrene, fordi han oppholdt seg ulovlig i landet og dermed kunne sendes ut.

20 års fengsel

Perrone har vært ettersøkt av Interpol for narkotikahandel, primært kokain, og er dømt for dette i Italia. 64-åringen ble arrestert nordøst i Mexico, i byen Madero, beryktet for organiserte, kriminelle grupper som Los Zetas og Gulf-kartellet. Han hadde falsk id på seg da han ble tatt.

I Napoli skal Perrone begynne soning av straffen sin: Fengsel i 20 år, 11 måneder og åtte dager.

