Facebook vil bekjempe falske nyheter i Storbritannia

IT-giganten Facebook har slettet titusener av falske brukerkontoer i Storbritannia for å bekjempe falske nyheter før parlamentsvalget i juni.

I tillegg har selskapet kjøpt annonser i britiske medier hvor de advarer mot åpenbart uriktige nyhetsartikler, melder NTB.

Her blir britiske avislesere oppfordret til å være skeptiske til overskrifter og vurdere kildene til oppsiktsvekkende nyheter før de deler dem.

Facebook forsøker dessuten å utvikle tekniske løsninger som automatisk oppdager artikler som kan være useriøse. Selskapet har også inngått samarbeid med organisasjoner som skal sjekke faktainnholdet i saker som deles på Facebook, skriver avisa The Independent.

Lignende tiltak ble innført før presidentvalget i Frankrike, hvor 30.000 Facebook-kontoer ble fjernet.

Falske kontoer daglig



– Falske brukerkontoer opprettes hos Facebook daglig, og mange av de sprer falske nyheter eller genererer cookien inn til reklamesider. Dette er noe som fjernes av selskapet hver eneste dag, sier sosiale medier-ekspert Ståle Lindblad til VG.

– Tror du det kan være aktuelt å slette brukerkontoer i forkant av det norske valget til høsten?

– Så lenge brukerkontoen er åpenbart falsk vil Facebook ta tak i kontoen om den blir oppdaget, men å skulle gå inn å slette vanlige brukerkontoer tror jeg ikke de kommer til å gjøre i tide og utide.

En gråsone



Lindblad mener lista ligger mye høyere for å skulle kunne gripe inn hos brukerkontoer som ikke er spam-kontoer, men som er mistenkt for å spre uriktig innhold.

– Det blir et grått område, og høres drastisk ut. Da må Facebook i tilfelle bruke de samme retningslinjene som de gjør i forhold til ulovlig innhold. Det finnes mange grader av falske nyheter, så å slette en vanlig brukerkonto tror jeg vil være siste utvei.

At Facebook velger å advare mot falske nyheter i britiske medier tror Lindblad vil ha liten effekt, og at dette er et trekk fra selskapet kun for å vise at de ønsker å gjøre noe.

– Åpenbare spam-konti kommer og går hele tiden. Før var det mail, og nå er det Facebook. De som ønsker å spre uriktig innhold vil alltid ligge et hakk foran, mener Lindblad.

Ser mønstre i brukeraktiviteten

Facebook skal i hovedsak benytte aloritmer for å identifisere de falske artiklene, skriver The Independent.

I desember skal Facebook ha begynt å føre oversikt over artikler mange leste, men få delte eller likte. Ut i fra dette så de et mønster som gjorde det lettere å oppdage falske kontoer, som Facebook ser på som hovedproblemet med spredning av falske nyheter.

Systemet skal også oppdage når en artikkel blir postet gjentatte ganger av samme bruker, og ved økning av antall sendte meldnger fra brukerkontoen.

«Med disse endringene forventer vi at det skal bli lettere å redusere spredningen av spam og falske nyheter» uttalte Facebook.

Det har ikke lykkes VG å få kommentar fra Facebook til denne saken.