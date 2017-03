BBC varslet Facebook om funn av barneporno – ble politianmeldt av Facebook

Da BBC-journalister oppdaget barnepornografi på det sosiale nettverket og sendte disse bildene til Facebook, politianmeldte det amerikanske selskapet BBC for distribusjon av ulovlige bilder.

I flere år har BBC undersøkt hemmelige barneporno-nettverk på Facebook.

Forrige uke skulle de møte Facebook-representanten Simon Milner for et intervju om deres modereringsverktøy, på en betingelse: Facebook ønsket at BBC-journalistene på forhånd skulle sende dem materialet som de hadde funnet og ønsket å snakke om i intervjuet.

BBC-journalistene sendte Facebook barneporno-bildene som de hadde funnet på private Facebook-grupper. Da avlyste Facebook intervjuet og selskapet anmeldte journalistene til det britiske politiet, skriver teknologinettstedet Gizmodo.

– Det er ulovlig for alle å distribuere bilder som utnytter barn. Da BBC sendte oss slike bilder, fulgte vi bransjens standardpraksis og rapporterte de til CEOP (Child Exploitation & Online Protection Centre), sier Facebook i en uttalelse til Gizmodo.

– Vi rapporterte også barnepornografibildene som hadde blitt delt på vår egen plattform. Denne saken ligger nå i hendene til myndighetene, sier Facebook i uttalelsen.

Ifølge Gizmodo vil ikke Facebooks kommunikasjonsavdeling i Storbritannia svare på flere spørsmål utover uttalelsen de hadde forberedt.

Damian Collins, som er formann i mediekomiteen i det britiske parlamentet, sier til BBC at det er «ekstraordinært» at BBCs journalister blir anmeldt av Facebook på grunn av dette.

– Vi prøver å hjelpe dem med å fjerne materiale som ikke bør være på nettverket deres, sier Collins til BBC.

BBCs redaktør for redaksjonelle retningslinjer, David Jordan, bruker også ordet «ekstraordinært» for å beskrive saken.

– Man kan bare anta at Facebook-lederne var uvillige eller motvillige til å delta i et intervju eller en debatt om hvorfor disse bildene er tilgjengelige på Facebook, sier Jordan til BBC.

Den britiske politiorganisasjonen National Crime Agency (NCA) vil hverken bekrefte eller avkrefte om de har satt i gang en etterforskning.

BER FOLK OM Å VARSLE: Facebook har et eget varslingssystem hvor brukerne kan rapportere innhold de mener er upassende. Foto: Skjermdump Facebook

Fjernet ikke bildene BBC rapporterte

Facebook har tidligere fått kritikk for at de ikke samarbeider godt nok med politiet når det gjelder personer som bruker nettstedet til å dele barnepornografi, skriver BBC.

I sine nylige undersøkelser fant BBC 100 bilder som så ut til å bryte Facebooks vilkår for bruk av seksualiserte bilder av barn. Bildene ble rapportert til Facebook via det sosiale nettverkets egne varslingssystem, men BBC oppdaget at til slutt ble kun 18 av disse bildene fjernet fra Facebook, skriver BBC.

Facebooks retningslinjer forbyr dømte pedofile i Storbritannia å ha en konto. BBC oppdaget fem pedofile som hadde en Facebook-konto, men da Facebook ble varslet, skjedde det ingenting.

Det var da BBC tok kontakt med Facebook og ba om et intervju.

I en uttalelse til BBC sier Facebook at de har gått nøye gjennom innholdet som de fikk tilsendt, og at de nå har fjernet alt som var ulovlig eller brøt med Facebooks retningslinjer.

– Dette innholdet er ikke lenger på vår plattform. Vi tar denne saken svært alvorlig, og vi vil fortsette arbeidet med å forbedre vår rapportering og tiltak for å fjerne materiale, heter det i uttalelsen fra Facebook.

Ved hvert innlegg eller bilde på Facebook, finnes det en «rapporter»-lenke. På Facebooks norske nettsider skriver det sosiale nettverket at alt som rapporteres vil bli gjennomgått.

«Når noe blir rapportert til Facebook, gjennomgår vi det og fjerner alt som strider mot Facebooks standarder», står det på Facebooks hjelpesenter.