Europa frykter russisk hacking

BERLIN (VG) Europeiske land, også Norge, må forberede seg på å bli utsatt for russisk hacking av valgsystemene, mener både norske og russiske eksperter.

Den amerikanske etterretningstjenesten mener det var Russlands president Vladimir Putin som personlig ga ordre om å påvirke valgutfallet i USA til fordel for Donald Trump.

VGs EUROPA-KONTOR Nora Thorp Bjørnstad Ta kontakt og følg meg på:

E-post: nora@vg.no Facebook: Nora Thorp Bjørnstad Snapchat: @norathorp

I rapporten fra amerikansk etterretning advares det også om at Russland kan komme til å gripe inn i valgkampene til flere av USAs allierte.

I Frankrike har sikkerhetssjefen i Sosialistpartiet advart om at landet har «null» å stille opp med i tilfelle et cyberangrep slik USA opplevde.

Forfatteren av en ny bok om russisk hacking, «The Red Web», sier til VG at han mener europeere må være forberedt på lignende angrep.

– De som står bak hackingen av demokratenes server forventet ikke at det skulle bli så mye snakk om dem, og all oppmerksomheten de fikk har inspirert dem til å tro at de kan gjenta «suksessen» i andre land, sier forfatter Andrej Soldatov og utdyper.

– For dem handler det ikke nødvendigvis om å stjele informasjon, men simpelthen det å vise at de kan klare å ta seg inn i lukkede områder. Frykten for Kreml, som da skapes, er det som virkelig gjelder i det store bildet.

MENER HAN ER INDIREKTE INVOLVERT: De russiske «trollfabrikkene» er indirekte koblet til Kreml, men på en intrikat måte som er vanskelig å bevise, mener de norske forskerne. Foto: , AFP

Nordmenn må være obs

– Russland har vært en svært sentral aktør i cyberspace de siste ti årene, med gradvis økende innsats. Det virkelig støtet ble nok satt inn etter inntoget i Ukraina med opprettelsen av såkalte «trollfabrikker», og økningen fortsetter hvert år, sier Tor Bukkvold, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til VG.

Også nordmenn må være klar over denne trusselen, minner Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om.

– Alle som har en rolle i valget i Norge i 2017, fra tillitsvalgte og ansatte i partiene til politikerne selv, bør ha i bakhodet at de kan være interessante å påvirke. Den vanligste måten å bli hacket på er via epost. Vær derfor varsom når du klikker på lenker i eposter, sier Trond Øvstedal i NSM til VG.

– Ingen burde være overrasket over at Russland har den kapasiteten de har, når vi fra tidligere vet at USA har overvåket både sine egne innbyggere og allierte, sier Lilly Pijnenburg Muller, forsker på cybersikkerhet ved NUPI, til VG.

Det er nå over tre år siden avsløringen kom om at amerikanske myndigheter drev med utstrakt overvåkning, blant annet av en rekke statsledere, inkludert Angela Merkel.

I boken «The Red Web» beskrives det hvordan den russiske hackertradisjonen strekker seg helt tilbake til internetts spede begynnelse på 90-tallet, da programmerere, som tidligere var brukt som en del av det sovjetiske militære, ble arbeidsledige ved unionens fall.

FRYKTER FOR FRANSKE VALGET: Frankrike har ingen ting å stille opp mot i møte med russiske hackere, mener det franske Sosialistpartiets sikkerhetssjef, Sebastien Pietrasanta (t.h). FOTO: AFP

Stormakten nyter fortsatt godt av det brede tilfanget av slik ekspertise, forteller FFI-forsker Bukkvoll.

– For å bli blant de beste innen hacking er det en fordel å ha en betydelig kunnskap på det matematiske området, og Russland har mange innbyggere med svært høy matematisk utdannelse. Mange tjener dårlig i jobbene sine, dermed er det rimelig å anta at de er lette å rekruttere til slikt arbeid, sier Bukkvoll til VG.

– Billig og kraftfullt

NUPI- forsker Iver B. Neumann mener det er to hovedgrunner til at russerne har satset på cyberspace som sin kanal for makt.

– For det første: Ved nettangrep kan man lett såre basisinfrastrukturen i et land, fordi elektrisitet og regulering av vann og trafikk styres via nettets vitale samfunnsfunksjoner. Og for det andre: Lykkes du i bred spredning på internett, blir du også toneangivende folks verdensbilde med informasjonen du sprer, sier Iver B. Neumann til VG.

– Denne typen krigføring har del fordelen at ingen helt vet hvordan man skal svare på angrepene, legger forfatter Soldatov til.

– Internett byr på en forholdsvis rimelig måte å skaffe seg innflytelse på. Russland bruker nå gjerne sivile virkemidler heller enn militære hvis det er mulig for å oppnå strategiske målsettinger. Russerne drev med påvirkningsoperasjoner under den kalde krigen også, men datarevolusjonen har gjort arbeidet billigere og mer effektfullt, forteller Bukkvoll.

ARVEN FRA SOVJET: Under Sovjettiden var propaganda og agitasjon et positivt ladet ord, fordi sitter man på sannheten, er det ikke noe galt i å spre den. Denne arven fra Sovjettiden har man flyttet over på nettet, forteller NUPI-forsker Neumann. FOTO: AP

Vanskelig å peke på skyldige

Russlands inngripen i det amerikanske valget var ikke bare begrenset til hacking, men omfattet også propagandakampanjer, som spredning av falske nyheter, heter det i rapporten fra amerikansk etterretning.

– Det er sannsynlig at russiske myndigheter står bak en betydelig andel av angrepene, men samtidig finnes det grupperinger i det russiske samfunnet som initierer hacking selv, fordi de vil «hjelpe Kreml» med å spre Putins verdensbilde, sier Bukkvoll.

– «Trollfabrikkene» består ofte av folk som ikke direkte, men indirekte har tilgang til Kreml. På den måten kan Kreml kontrollere aktiviteten deres, men samtidig er det vanskelig å peke på at de står bak, sier Soldatov.

Russland avviser



Pressesekretæren ved Den russiske ambassaden i Oslo viser til en tidligere uttalelse de har gitt til media, som svar på påstandene.

«Det er ikke første gang vi ser at vestlige politikere, eksperter og medier, uten bevis, forsøker å legge ansvaret på Russland for gjennomføring av alle mulige "informasjonsoperasjoner". (...) Dersom Vesten sliter med noen slags indre problemer, må man ikke lete etter årsaken til problemene i propaganda fra tredjeparter, men man må gå i seg selv. (...) I stedet for å jakte på russiske "nettroll" foreslår vi å rette oppmerksomheten mot virkelig presserende internasjonale problemer.»