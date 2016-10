Ungarsk opposisjonsavis lagt ned på dagen

BERLIN (VG) Ungarn har mistet sin største opposisjonsavis. Kritikere mener statsminister Orbán har lagt avisen ned for å kneble sine motstandere

Leserne av Ungarns største opposisjonsavis, Népszabadság, ble møtt med en overraskende beskjed på avisens nettsider lørdag morgen.

Ut av det blå dukket en melding fra eierne om at avisen, som har vært på markedet siden 1956, « ikke hadde klart å oppnå økonomisk suksess». Oppsiktsvekkende er det, at avisens redaktør heller ikke var kjent med nedleggelsen.

– De la ned avisen på en veldig mistenkelig måte. Fredag kveld visste ikke sjefredaktøren om hva som skulle skje, og på lørdag morgen var alt stengt. Det er lite mangfold i Ungarsk media nå, sier et ungarsk medlem av Europaparlamentet, Péter Niedermüller fra sosialistpartiet, til det nettstedet Politico.

Journalister som jobbet med saker til utgaven som skulle ut mandag 10. oktober skal ha blitt hindret i å gå på jobb og ha fått oppsigelsesbrev helt uventet på lørdag, forteller en av avisens redaktører til nyhetsbyrået AFP.



Samme dag skrev avisen på sin Facebookside « Vår første tanke er at dette er et kupp».

– Uavhengig media nesten utryddet



Népszabadság var den eneste ungarske avisen av betydning som skrev kritisk om statsminister Viktor Orbán og hans stadig mer høyrepopulistiske parti Fidesz. Avisen har hatt en nedgang på 74 prosent i omsetningen de siste 10 årene, men var likevel sett på som svært viktig nyhetskilde for Ungarns opposisjon.

– Nå er det enda mindre sjanser for å vinne valg for opposisjonen. Uavhengig media er nærmest utryddet. Fidesz (Orbans parti) kontroll over finansieringen i landet fører til en form for selvsensur av de som er uenige med han, sier opposisjonsaktivist i Budapest, Josef Bruck (41), til VG.

Tusenvis av ungarere demonstrerte denne helgen mot nedleggelsen, ikke bare i Budapest, men også i London og New York. Den sveitiske avisen Neue Zürcher Zeitung kaller nedleggelsen av Népszabadság « et slag for pressefriheten».

TUSENVIS FORAN PARLAMENTET: Journalistene i opposisjonsavisen og dereS tilhengere demonstrerte i helgen mot nedleggelsen av Nepszabadsag. De er bekymret for pressefriheten under Orbans styre, og hadde plakater med slagordet «de beskytter kriminelle». FOTO: ATTILA KISBENEDEK/ AFP

Kritisert av EU



Under Orbans styre har Ungarns frie presse fått langt vanskeligere arbeidsforhold. Statsminister Orban innførte i 2011 endringer i loven, som gir regjeringen større kontroll over hva som skrives og publiseres i landet.



Dette har den ungarske statsministeren flere ganger fått kritikk for av andre EU-land.

Ungarns statsleder nekter for å ha noe med nedleggelsen å gjøre.

– Det ville være et brudd på pressefriheten dersom Fidesz skulle blande seg i medieeiernes forretninger, har Orban sagt, ifølge Hungarian Spectrum.

NEKTER FOR INNBLANDING: Ungarns statsminister avviser at han har noe å gjøre med nedleggelsen av opposisjonsavisen. Her er han gjenstand for pressens oppmerksomhet etter folkeavstemningen om EUs kvoteflyktinger forrige uke. FOTO: AFP / ATTILA KISBENEDEK

Népszabadság tilhørte en portefølje av flere medieselskaper. Allerede i august rapporterte Financial Times at man forventet å se disse selskapene solgt til velstående kontakter av statsminister Orban .

Avisens eier, Mediaworks, forsvarer nedleggelsen i sin uttalelse:

« ( ...) I den nåværende forretningsmodellen har Népszabadság en negativ effekt på hele gruppens ytelse, og slik ville det fortsatt hvis ikke man nå gikk for en helt ny linje.»



For Ungarns opposisjonsaktivister er dette bare nok en skuffelse i en rekke av mange.

– Det er inget lys i tunnelen, sier ungareren Josef Bruck ( 41) til VG.



