Statsminister til Wilders: – Jeg samarbeider aldri med deg!

AMSTERDAM (VG) Nederlands statsminister Mark Rutte utelukket ethvert samarbeid med ytre høyres Geert Wilders, da de to barket sammen i til valgdebatt.

Kun to dager før nederlenderne går til valgurnene, kom lederne for landets to største partier endelig sammen i en fjernsynsdebatt mandag kveld.

Den svært profilerte islamkritikeren fra Frihetspartiet, Geert Wilders, og Nederlands statsminister Mark Rutte startet med å diskutere det brennhete temaet Tyrkias valgkamp i Europa. I helgen ble tyrkiske statsråder nektet å delta på et valgmøte med tyrkiske innvandrere i Rotterdam, noe som utløste masseprotester i den nederlandske byen. Lignende avlysninger har skjedd i andre europeiske storbyer, noe som har ledet til en kraftig forverring i forholdet mellom Tyrkia og Europa.

Geert Wilders anklaget i kveldens debatt statsministeren for å «bli holdt gissel» av den tyrkiske statsminister Erdogan. Mark Rutte avviste dette på det sterkeste, og understreket samtidig at flertallet av Nederlands tyrkiske borgere er godt integrert.

Mange har ikke bestemt seg

Bare to dager før valget er svært mange nederlendere usikker på hvilket parti de skal stemme på. Hele 40 prosent har ikke bestemt seg ennå, og så mange som 14 prosent venter til selve valgdagen før de bestemmer seg, skriver Guardian.

Geert Wilders` Frihetsparti ledet lenge på meningsmålingene, men ligger nå an til å få færre seter enn den sittende statsministerens parti. Mark Ruttes konservative parti VVD forventes å få mellom 23 og 27 av de 150 setene i parlamentet, mens Wilders PVV ligger an til å bli nest størst i parlamentet med mellom 19 og 23 seter.

En flertallsregjering krever 76 seter, så det er utelukket for alle parter. Spenningen ligger i hvilke partier som vil gå sammen i en koalisjonsregjering og sammen skape Nederlands fremtid.

Wilders kan bli valgvinner

Det er slett ikke er umulig at rivalen Wilders`parti blir størst, sa statsminister Rutte denne uken. Han oppfordret samtidig nederlenderne til ikke å stemme Frihetspartiet, fordi det « vil sende et signal til resten av verden», og han oppfordret velgerne til å « stoppe den feile typen populisme». I mandagens debatt utelukket han en gang for alle et samarbeid med Frihetspartiet.

– Jeg vil aldri jobbe med deg, sa statsministeren til Geert Wilders.

Wilders` svært islamkritiske linje er kontroversiell. Han ble nylig dømt i nederlandsk rett for å oppildne til rasisme. Samtlige av de etablerte partiene har sagt de utelukker et samarbeid med Frihetspartiet, men Wilders har på sin side i det siste gitt uttrykk for at han er villig til å moderere seg, hvis han får regjeringsmakt.

– Det jeg håper på, er å forhandle fram en koalisjonsregjering med andre partier. Vi har støttet en mindretallsregjering før, så vi har vist at vi er i stand til å inngå kompromisser og formidle budskap som ikke er så populære blant våre egne velgere, sa Wilders da han besøkte byen Breda sør i Nederland forrige uke.

Vil ha «Nexit»

Omsorgspolitikk, økonomi og immigrasjon og identitet var de tre hovedstolpene i debatten på TV-kanalen RTL. Wilders brukte også tid på å argumentere for en utmelding av EU.

– Nexit er det beste som kunne skje med oss. Da får vi igjen tilbake kontrollen over vårt eget land, økonomien vil vokse og det vil skapes flere arbeidsplasser, sa Wilders i debatten.

Grunnen til at dette er første gangen lederne for Nederlands to største parti møtes i debatt i denne valgkampen, er fordi begge trakk seg fra det som skulle være den første debatten, 12. februar. Etter det har Wilders fortsatt å avlyse flere offentlige opptredener og debatter med begrunnelsen at han frykter for sin egen sikkerhet. I starten av måneden ble en politibetjent som jobber med å beskytte diplomater og politikere i Nederland, pågrepet og etterforsket for å ha lekket hemmelig informasjon til tysk-marokkanske kriminelle gjenger.

