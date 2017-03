Refser regjeringen for olje-somling

EU-parlamentet kan gå inn for totalforbud mot oljeboring i Arktis. I Brussel jobber norske politikere og aktører på spreng for forklare at Nord-Norge ikke er islagt og full av isbjørner.

I en resolusjon som skal opp for EU-parlamentet torsdag står det at EU-parlamentet oppfordrer EU-kommisjonen og medlemsstatene til å arbeide for et framtidig totalforbud mot utvinning av arktisk olje og gass, melder NTB.

EU-parlamentet definerer imidlertid ikke hva som menes med Arktis, og det kan derfor bety alt fra Polarsirkelen, altså Mo i Rana, og oppover, inklusiv Lofoten, Vesterålen og Senja, og store deler av norskehavet.

– Vi jobber via alle kanaler for å få fjernet dette. Det bunner ikke i en realitet, Barentshavet er ikke det samme som det islagte området i Arktis, sier olje og energiminister Terje Søviknes.

Anniken Huitfeldt (Ap), leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, kritiserer regjeringen for ikke å ha gjort nok tidlig nok.

– Det tok for lang tid før regjeringen tok tak, sier Huitfeldt til VG.

Huitfeldt om europaminister: – Pinlig uviten

IKKE TIDLIG NOK: Anniken Huitfeldt (Ap), er ikke fornøyd med regjeringen og europaministerens håndtering av saken. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Til avisen iFinnmark sier hun at håndteringen er en fallitterklæring for grepet med egen EU-minister.

– Det var pinlig da EØS- og EU minister Frank Bakke-Jensen ikke kjente til saken da han ble stilt spørsmål i Stortingets spørretime. Han klarte heller ikke å svare på hva han hadde gjort, sier Huitfeldt.

Resolusjonen ikke er bindende, men mer som en meningsytring. Hun mener likevel forslaget er veldig alvorlig for Norge og at den kan få betydning i andre forhandlinger.

EØS- og EU minister, Frank Bakke Jensen, motsier kritikken og sier at regjeringen gjennom både EU-delegasjonen og andre kontakter i flere måneder har jobbet for å få fram informasjon om at våre havområder i Arktis er helt annerledes enn andre deler av området.

Bakke-Jensen: – Vi har vært ansvarlig

– Det vi har gjort, har vært skrittvis og ansvarlig. Men det har aldri vært noe poeng for oss å sende inn Kampen Janitsjar og lage masse lyd rundt det vi har gjort. Tvert imot har vi mobilisert der vi har ment at det er tjenlig, sier Bakke-Jensen.

NORD-NORGE: Europaminister Frank Bakke-Jensen har tidligere besøker Lakselv sammen med statsminister Erna Solberg. Foto: Annemor Larsen , VG

Han forteller at Høyre vært i kontakt med deres partivenner i EPP-gruppen, og Ap-leder Jonas Gahr Støre har hatt kontakt med sin partigruppe i EU-parlamentet.

De har også snakket med Italias ambassadør til Norge, ettersom det italienske oljeselskapet ENI har stor virksomhet i Barentshavet.

– Så hvis Anniken Huitfeldt mener at vi ikke har gjort noe, så kan hun ta en prat med sin egen partileder, som har vært dypt involvert, sier Bakke-Jensen.

Måtte lære parlamentarikere om norsk klima

I forrige uke var Huitfeldt i samtaler med flere EU-parlamentarikere om saken. Hun forteller at hun da måtte forklare at det er et annet dyreliv i de isfri områdene langs norske-kysten enn i det islagte området i Canada og Alaska.

– Norge har en isfri kyst. Det er en helt grunnleggende kunnskap. Parlamentarikerne spurte meg om det ikke er samme type klima og dyreliv som i andre deler av Arktis, og jeg måtte forklare dem at det er forskjell på grunn av Golfstrømmen, forteller Huitfeldt.

Norsk olje og gass har også engasjert seg i saken og forteller at de har prøvd å forstå forslaget og bidratt til å oppklare noen begreper.

– Det er store avstander fra å sitte i Brussel og Strasbourg og vite hva du snakker om i norsk geografi, sier Tommy Hansen, kommunikasjonsdirektør i Norsk olje og gass.

Nord-Norges Europakontor har også spilt en aktiv rolle i lobbykampanjen, melder NTB.

SV: – Trist at norske politikere kjemper for å bore

TRIST: Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV i Sør Trøndelag, mener kampen mot EU-parlamentet er trist. Foto: Trond Solberg , VG

Både SV og Bellona reagerer på at det arbeides mot resolusjonen i Brussel.

– Det er trist at norske politikere drar til EU for å kjempe for å bore etter mest mulig olje og gass når den egentlig oppgaven er å stanse klimaendringene, sier Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV i Sør Trøndelag.

Bellona er ikke overrasket men mener Norges kamp mot EU er arrogant.

– Det overrasker meg ikke men jeg synes argumentasjonen er så banal at det blir veldig ignorant. At man skal latterliggjøre vår viktigste partner for at de har en mening om risikovirksomhet det synes jeg er useriøst, sier Arktis-rådgiver Sigurd Enge i Bellona.

Bellona er også tilstede i Brussel og Enge mener EU-parlamentets resolusjonsforslag uttrykker en bekymring for den utviklingen som skjer i Norge som er reversert i USA og Canada.

– At EU-parlamentet tør å utfordre det norske petroleumshegemoniet og sier at de vil beskytte sårbare områder som Arktis er bra og helt nødvendig, sier Enge.

ARROGANT: Arktis-rådgiver Sigurd Enge i Bellona, mener kampen mot EU-parlamentet er arrogant. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Usikkert utfall

Det ligger nå endringsforslag på bordet som er til fordel for regjeringens interesser,

men Huitfeldt er langt fra sikker på om det kommer til å gå gjennom.

– Det er mulig å stoppe, men det er veldig vanskelig.

Heller ikke Bakke-Jensen har kontroll over utfallet av voteringen.

– Nå får vi bare se hva som skjer, og håpe at den jobben vi har gjort, har hatt betydning for utfallet, sier Bakke-Jensen.

Forslaget skal først opp til debatt i Strasbourg på onsdag, før det blir avstemning i plenum torsdag. Det kreves simpelt flertall blant parlamentarikerne som møter opp for at resolusjonen skal gå gjennom.