Polens president legger ned veto mot omstridt rettsreform

Etter at titusener har tatt til gatene i Polen mot lovforslaget som ble vedtatt i underhuset og overhuset, og skulle kaste landets høyesterettsdommere, har presidenten gitt etter for presset.

– Dette er svært gode nyheter. Vi er veldig fornøyd, sier Ingjerd Thune, leder i Den norske Dommerforening til VG.

Hun har den siste tiden fulgt nøye med på den anspente situasjonen i et av Europas største land.

– Forslaget ville innebære et grovt brudd på maktfordelingsprinsippet ved at dommerne ville blitt underlagt politisk kontroll. Det hadde svekket borgernes rettigheter dersom det hadde blitt vedtatt, sier hun.

Kunne mistet stemmeretten

De siste dagene har titusener av opposisjonstilhengere demonstrert i protest mot reformen, som innebar at regjeringen i realiteten ville få kontroll over landets høyesterett.

President Andrzej Duda er selv jurist, og EU-kommisjonens president og Polens tidligere statsminister Donald Tusk har bedt ham gå i dialog om lovforslagene.

Hvis rettsreformen hadde blitt gjennomført, kunne Polen risikert å miste stemmeretten i Det europeiske råd fordi EUs medlemsland i henhold til EU-traktaten er forpliktet til å beskytte domstolenes uavhengighet.

– I strid med grunnloven

– EU-organene, Europarådet og Den europeiske og Den internasjonale dommerforeningen har engasjert seg sterkt i denne saken. Vi har ikke sett noe lignende i noe vestlig demokratisk land, sier Thune.

Lovforslagene fra regjeringen har blitt godkjent i både overhuset og underhuset i den polske nasjonalforsamlingen.

– Det er helt grunnleggende i et demokratisk samfunn at man fordeler makten mellom regjeringen, parlamentet og domstolene og at man fører kontroll av at det ikke fattes lover som er i strid med grunnloven. Slik jeg har forstått det er denne endringen i strid med den polske grunnloven.