Nederland skal ha visst om eggskandale i ni måneder

Belgias landbruksminister hevder nederlenderne fant insektmiddel i egg allerede i november i fjor uten å informere EU.

Tidligere i august kunngjorde nederlandske myndigheter at det var gjort funn av insektmiddelet fipronil i egg fra 17 hønsefarmer. Eggene inneholdt for høyde verdier av stoffet, som kan forårsake skader på lever, skjoldbruskkjertel og nyrer, melder NTB.

Nederland produserer om lag 10 milliarder egg i året og er størst i Europa på egg-eksport, ifølge BBC og eggskandalen kan involvere syv land.

Millioner av egg som kan inneholde insektmiddelet er trukket fra markedet i Tyskland, Nederland, Belgia, Sveits og Sverige.

Skyver ansvaret videre

En belgisk bedrift er under etterforskning for å ha produsert ulovlig insektmiddel som inneholder fipronil. Søndag kom det frem at belgiske myndigheter viste om eggene allerede i juni, men det ble ikke gitt beskjed om dette til EU før slutten av juli.

Belgias landbruksminister, Denis Ducarme ba landets mattilsyn legge fram en full rapport innen tirsdag om hvorfor de øvrige EU-landene først fikk beskjed 20. juli.

Nå skyver Belgia ansvaret videre over på Nederland. Ducarme hevdet at nederlandske tilsynsmyndigheter visste om eggene allerede i november i fjor, men at de ved en glipp ikke informerte EU.

– Det belgiske mattilsynet sitter på dokumenter som indikerer at det fantes fipronil i nederlandske egg allerede i slutten av november i fjor. Men det gikk ingen offisiell beskjed fra Nederland, forteller Ducarme under sin forklaring i nasjonalforsamlingen onsdag.

Under etterforskning

Alle de berørte hønsefarmer i Nederland var kunder av et firma som behandlet farmene med avlusningsmiddelet Dega-16, skriver NTB. Middelet ble tilsatt insektmiddelet fipronil, som har blitt funnet i eggene.

Fipronil er et vanlig virkestoff for å bli kvitt lopper og lus, men det er forbudt å bruke det på dyr som brukes i matproduksjon.

Ifølge nyhetsbyrået AFP skal det være det nederlandske selskapet Chickfriend som har forsynt farmene med avlusningsmiddelet. Middelet fipronil skal Chickfriend ha kjøpt fra et belgisk selskap, ifølge nederlandsk og belgisk presse, skriver NTB.

Det blir nå gjennomført en større gransking i både Nederland og Belgia. Flere titalls hønsefarmer i landene er inspisert, og flere millioner høns kan bli avlivet som følge av funnene.