Eurosone-leder i bråk etter «drinker og damer»-kommentar

Ledere i Europaparlamentet og Sør-Europa mener eurosone-leder Jeroen Dijsselbloem bør gå av etter å ha sagt at land i Sør-Europa brukte penger på «drinker og damer».

Jeroen Dijsselbloem, leder for eurosonen, møter sterk kritikk etter hans kontroversielle uttalelser om at de kriserammede landene i Sør-Europa «brukte penger på drinker og kvinner» før de ba de andre EU-landene om hjelp.

Sosialistisk parlamentarikerleder Gianni Pittella er en av dem som reagerer og mener Dijsselbloem bør gå av. Jeroen Dijsselbloem «er ikke skikket til å være president for Eurogruppen», sa Pittella til Politico tirsdag.

Portugal: – Kan ikke fortsette som leder

«Som en sosialdemokrat, tillegger jeg eksepsjonell vekt på solidaritet. [Men] man har også ansvar. Du kan ikke bruke alle pengene på drinker og damer og så spørre om hjelp», sa Dijsselbloem i et intervju med Tysklands Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Pittella kaller Dijsselbloems kommentarer om landene i Sør-Europa diskriminerende.

– Dijsselbloem gikk over streken ved å bruke diskriminerende argumenter mot landene i Sør-Europa. Det er ingen unnskyldning eller grunn for å bruke et slikt språk, spesielt fra noen som liksom skal være progressiv, sier Pittella, til Politico.

REAGERER: Presidenten for den progressive alliansen med sosialistene og demokratene, Gianni Pittella, under en plenumsdiskusjon i Parlamentet. Foto: Frederick Florin , AFP

I en uttalelse tirsdag, sier den portugisiske regjeringen at Dijsselbloems kommentarer er absolutt uakseptable, og ber om at han går av, melder EUobserver.

– Mange folk forstår at presidenten for Eurogruppen ikke er i en posisjon til å fortsette som leder for Eurogruppen, og den portugisiske regjeringen deler dette synet, skriver de i uttalalsen.

Vil ikke be om unnskyldning

KONFRONTERES: Jeroen Dijsselbloem, president for Eurogruppen og Naderlands finansminister i møte mellom eurosoonens finansministerne i Brussel mandag. Foto: Yves Herman , Reuters

Tirsdag ble han så konfrontert i Europaparlamentet hvorvidt han vil unnskylde seg for kommentaren.

– Nei, absolutt ikke. Det var ikke det jeg sa, svarte Dijsselbloem ifølge EUobserver.

– Det jeg har sagt veldig klart er at solidaritet kommer med sterke forpliktelser og ansvar, hvis ikke vil ikke solidaritet holde, argumenterte han videre i parlamentet.

Dijsselbloem er finansminister i Nederland, et av de strengeste landene når det kommer til finanspolitisk disiplin, skriver EUobserver.

Han ble vagt som president for Eurogruppen (ekstern lenke) i 2013, og gjenvalgt i 2015. Som leder har han også ansvar for håndteringen av pengeunionen, inkludert å gi økonomisk land som Hellas og Portugal.

Fikk brevbombe adressert til seg

Onsdag ble det også kjent at en brevbombene som greske myndigheter klarte å stoppe i Aten mandag, hadde blant andre Dijsselbloem og Den Europeiske Sentralbanken (ESB) som mottakere, melder NTB.

Myndighetene har vært oppmerksom på denne typen pakker etter at to kom seg gjennom kontroll og ble sendt til det tyske finansdepartementet og Paris-kontoret til Det internasjonale pengefondet (IMF).

Torsdag forrige uke ble en kvinne lettere såret etter at et brev eksploderte i Det internasjonale pengefondet IMFs lokaler i Paris, opplyser politiet i byen.