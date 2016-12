Europol lanserer kjeltringkalender

I den ukonvensjonelle adventskalenderen finner du 24 kjeltringer på flukt i Europa.

I et forsøk på å få mer oppmerksomhet om kriminelle på flukt har Europol lansert en ganske spesiell adventskalender. For det er ikke søtsaker som skjuler seg bak lukene til den europeiske organisasjonen for politisamarbeid.

Bak den første luken finner vi 60 år gamle Tibor Foco som skal ha skutt en prostituert i hodet i 1986. Mannen fra Østerrike klarte å rømme fra politiet på motorsykkel for 21 år siden.

Les også: Italiensk mafiatopp tatt etter to tiår på rømmen

Etter det har han vært på rømmen fra politiet. Han skulle egentlig sonet en livstidsdom.

FØRSTE LUKE: Tibor Foco skal ha skutt en prostituert i hodet i 1986. Foto: , Skjermdump

Kalenderen, som tidligere er omtalt av NRK, har fått navnet «EUs most wanted». Den henter flere grep fra den klassiske juleestetikken, med snøflak og nisseluer.

Samtidig presenteres de etterlyste med håndjern bak fangeporter. Europol-talsperson sier at samtlige har blitt dømt for alvorlig kriminalitet, som drap, kidnapping, terrorisme og narkosmugling.

– Forhåpentligvis har vi pågrepet noen av rømlingene, slik at vi kan gi folk en fin julegave den 24. desember, sier han til BBC.

Europol: Dette er IS' nye terror-strategi

Lederen for forsvarsgruppen i Advokatforeningen, Marius Oscar Dietrichson, sier til NRK at han mener kalenderen er smakløs.

– Dette synes jeg ikke mye om. Det ligger sikkert en god tanke bak, men det er smakløst. Straffesaker skal behandles på en verdig måte og ikke bli sett på som underholdning. Det er respektløst overfor ofrene og de siktede, som i flere tilfeller ikke engang er dømt for det de er blitt siktet for sier Dietrichson til NRK.

Husker du? Drapsdømt nordmann på rømmen ringte fengselet