Europas høyrepopulister samlet til toppmøte: Her hyller de Trump

KOBLENZ, TYSKLAND (VG) Dagen etter Trumps innsettelse møtes EUs mest innvandringsfiendtlige toppolitikere for å planlegge hvordan de skal følge Trumps valg-suksess.

Valget av dato var neppe tilfeldig. Samtidig med at populisten Donald Trump ble innsatt som USAs president, inntok Europas mest profilerte høyrepopulistiske politikere den lille byen Koblenz i Rheinland-Pfalz.

Dette er første gangen Marine Le Pen fra det franske partiet Nasjonal Front deltar på en samling med både Frauke Petry fra Alternativ for Tyskland (AfD), nederlandske Geert Wilders fra Frihetspartiet og Matteo Salvini fra Italias Liga Nord. Partitoppene har alle markert seg som sterkt kritiske til innvandring og «den etablerte eliten». Alle har de opplevd en enorm popularitetsvekst i sine hjemland de siste årene.

– I går fikk vi et nytt Amerika, og nå får vi et nytt Europa. De andre er blinde og ser ikke sannheten, men det gjør vi! Dette er året for patriotisk frihet, året hvor vi skal ta landene våre tilbake, sa den kontroversielle anti-islamisten Geert Wilders til de oppmøtte.

Gratulasjoner og bekymringer: Slik reagerte verden på Trumps innsettelse

Veivet flagg



Mens basstunge, følelsesladde hymner dundret ut av høytalerne i Koblenz, ble politikertoppene av « det patriotiske Europa» tatt i mot som helter, klappet opp til scenen der de gikk, tett fulgt av livvakter og flaggbærere som veivet europeiske flagg. Stemningen blant tilhengerne var oppildnet. Til trampeklapp inntok hun som ble presentert som « Frankrikes neste president» scenen.

– Vi er mot slutten av én verden og begynnelsen på en annen, en hvor patriotismen er på fremvekst. Jeg liker Tyskland fordi det er tysk! Jeg liker Frankrike fordi det er fransk!, ropte Le Pen fra scenen til enorm jubel.

– Vi er ferdige med å være en minoritet i EU-parlamentet. Nå skal vi være en majoritet foran stemmeurnene! , kom det fra Le Pen.

Les også: Tysk politiker sammenlignet innvandrere med kompost

Viktig valgår

«Partitoppene samles for å ta over regjeringene i sine land» sto det på invitasjonen til kongressen lørdag formiddag, en konferanse som forøvrig er initiert av Frauke Petrys ektemann, AfD-topp Marcus Pretzell. I år er det nasjonale valg i både Nederland, Tyskland og Frankrike. Valg høyrepopulistene kjemper for å vinne.

Allerede før møtet startet høstet konferansen skarp kritikk fordi arrangøren, AfD i Tyskland, har nektet en rekke statsfinansierte medier å komme. Konferansieren åpnet konferansen med å rakke ned på enkeltjournalister i salen, noe som skapte stor entusiasme hos tilhørerne, og fikk flere til å rope «lügendpresse»,« løgn-presse». Selv medier som har fått akkreditering risikerer at arrangørene kaster dem ut av konferansen uten grunn.

Kommentar: Et helt annet Europa kan vokse frem

BLOKKERTE INNGANGEN: Foran inngangen til konferansesalen i Koblenz hadde demonstanter satt ned ned fra tidlig morgen for å markere sin motstand til de høyrepopulistiske partiene. På banneret står det « Folkedød». FOTO: Reuters

Pegida-medlemmer

Ved et bord ved møtesalen sitter fire menn i ullgensere og drikker kaffe. De er alle medlemmer av den svært innvandringsfiendtlige organisasjonen Pegida, kjent for aggressive demonstrasjoner. Mennene er AfD-velgere.

– Identiteten til europeiske nasjoner er i fare på grunn av innvandring fra ikke -kompatible kulturer. Til nå har ikke partiene sett hvordan å arbeide sammen over landegrensene kan stoppe dette. Men med denne konferansen tror jeg vi ser en endring, sier Richter (46) .

Hverken Richter eller kompisene hans ønsker at VG bruker etternavnet deres. Arrangøren nekter flere mediene som er tilstede, også norske, å intervjue deltakere. Mennene ved bordet snakker likevel gjerne med VG om dette temaet som engasjerer dem.

– Vi er alle europeere med en felles fortid og felles kultur. Vi kan også ha en felles fremtid, hvis ikke truslene Europa står overfor ødelegger, sier 46-åringen til VG.

LOT SEG INTERVJUE: Richter (46) og Oliver (38) har kommet fra Sachsen til Koblenz for å delta på konferansen for europeiske høyrepopulister. De er medlemmer av anti-immigrasjonsbevegelsen Pegida og Alternativ for Tyskland. Foto: NORA TORP BJØRNSTAD, VG

Le Pen er valgfavoritt: Slik skal hun kuppe velgerne

Dømt for rasisme



Geert Wilders er i hjemlandet Nederland dømt for å oppildne til rasisme. Dette stopper han ikke i å komme med kontroversielle uttalelser, viste han i Koblenz.

– Mine venner, vi vil at våre hjemland forblir våre hjemland. Nå er flere og flere mennesker redde for å vise sitt blonde hår. Nå sier vi at nok er nok! Vi er folkets håp og vi skal ikke skuffe dem! Kanskje har dere hørt at Nederlands regjering forsøker å holde meg nede. Men jeg sier dere, jeg vil ikke holde munn. Tiden for endring i Europa har kommet, sa Wilders til stor jubel fra de fremmøtte.

Mot-demonstrasjoner

Allerede fredag ettermiddag startet demonstrasjonene mot ytre høyre-møtet i den lille tyske vertsbyen. 25 år gamle Alex fra Bonn er i Koblenz for å delta på demonstrasjonene både fredag og lørdag.

– Jeg vil ikke leve i et samfunn hvor folk angriper andre. Jeg synes det er skremmende hvor ofte jeg hører om både verbale og fysiske angrep på innvandrere. Hvis disse partiene kommer til makta, er jeg redd det vil bli mer akseptert å trakassere folk med en annen bakgrunn, sier han til VG.

Tyske kommentatorer ser på denne samlingen som et tegn på at Alternativ for Tyskland vil bevege seg ytterligere til høyre, da man i Tyskland definerer franske Nasjonal Front som et mer radikalt parti enn AfD. De tyske høyrepopulistene skaper til stadighet overskrifter i hjemlandet med kontroversielle uttalelser mot flyktninger.

24. september er det valg, og Merkel forventes å få tøff motstand fra AfD i valgkampen. Marine Le Pen leder på meningsmålingene før presidentvalget i Frankrike i mai. I Nederland er det valg på ny nasjonalforsamling den 15.mars. Geert Wilders parti er Nederlands største, viser gallupene nå.