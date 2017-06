EU vil lede resten av verden

LOSBY GODS/UTØYA (VG) EUs utenriksminister Federica Mogherini sier at Europa vil ta den politiske ledelsen av verden.

– I en tid hvor det er svært problematisk at den amerikanske administrasjonen stadig kommer med motstridene meldinger, er EU nødt til å ta ledelsen. Det må vi gjøre for oss selv, sier Federica Mogherini.

Den skarpskodde italienske politikeren har i flere år vært en størrelse i Europa- og i verdenspolitikken. Under Mogherinis ledelse har EUs utenrikspolitiske innflytelse økt. Og den vil bli større dersom USA fortsetter å sette spørsmålstegn ved allerede inngåtte avtaler og betydningen av dialog og fredsdiplomati.

– Europeiske land fremstår også som foregangsland for stater og land i andre verdensdeler. Den europeiske modellen, hvor dialog og arbeidet med å få parter til å forstå, og innse hvilke fordeler fred gir, politisk og økonomisk, er sterkt ønsket. Ikke bare innad, fra land på vårt eget kontinent, men også i stadig økende grad både øst og vest for det europeiske kontinentet, sier EU-toppen.

VÆRT PÅ LEIR: Anniken Huitfeldt og Frederica Mogherini har vært på leir sammen i Norge før, i regi av International Union of Socialist Youth. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Besøkte Utøya



Tirsdag ettermiddag tok hun en avstikker til Utøya, som hun hadde bedt spesielt om å få besøke.

– Jeg er her for å hylle alle ofrene fra terroren på Utøya, sa EUs utenriksminister Frederica Mogherini da hun gjestet øya.

Anniken Huitfeldt, Jonas Gahr Støre, Mani Hussaini og noen av de overlevende fra terroren, viste henne rundt.

– Jeg opplevde angrepet her på øya som et angrep mot ungdommelig energi og engasjement i hele Europa. Jeg har lenge ønsket å komme hit, og nå fikk jeg endelig muligheten, sier Mogherini til VG.

Hun er spesielt imponert over hvordan ungdommen og AUF har tatt øya tilbake, og gitt den liv, glede og optimisme igjen.

– Det er et kraftfullt tegn, sier hun.

Mener Europa kan lære av Norge



EUs utenriksminister mente Europa, som har opplevd mange terrorhandlinger de siste årene, har mye å lære av Norge og måten vi har tatt tilbake energi, engasjement og samhold etter tragedien.

– Jeg er imponert over hvordan dere taklet sorgen, og at den har virket samlende. Det ser ut som om Norge har forstått at en aktiv, deltakende befolkning gir et solid samfunn – uansett hvilken side du står på. Det er det som gjør et demokrati sterkt og motstandsdyktig, sa Mogherini.

Og fortsatte:

– Selv om alle terroranslagene i Europa er forskjellige, kan vi alle lære av Norge. Jeg er rørt og takknemlig over å se hvordan de unge her har gjenopptatt gleden ved den politiske forpliktelsen til å jobbe for det samfunnet vi alle er en del av.

Mogherini har selv vært på politiske ungdomsleir i Norge flere ganger, blant annet sammen med Anniken Huitfeldt, men aldri på Utøya.

Iran-avtalen



UTENRIKSMINISTER: EUs utenrikssjef Federica Mogherini. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Sammen med Irans utenriksminister, Mohammad Javad Zarif og den tidligere amerikanske utenriksministeren, John Kerry, slo Mogherini klart fast at atomavtalen mellom Iran og det internasjonale samfunnet blir overholdt av alle parter og at EU garanterer for atomavtalen.

– EU garanterer for atomavtalen med Iran. Det er en avtale som tilhører hele det internasjonale samfunnet og EU vil fortsette samarbeidet med Iran på områder som energi og økonomi. Og vi tror på dialog, selv om vi ikke er enige. Det er en del av den europeiske modellen, sier Federica Mogherini, som legger til hvor behagelig hun synes det er å kunne samtale i fred og ro om det store og viktige spørsmålene i verden.

Omgivelsene og forholdene Norge tilbyr under den såkalte fredsmeglingsforsamlingen Oslo Forum, høster stor anerkjennelse og inspirerer åpenbart deltakerne.

De siste 15 årene har Losby Gods kunnet tilby store og viktige politiske og humanitære spillere på verdensareaen, forhold som inviterer til friere samtaler, og som igjen kan føre til at ulike parter kan komme nærmere hverandre.

– Det er alltid en glede å være her, sa John Kerry, og ga Børge Brende en anerkjennende klapp på skulderen.

Det er snart fem måneder siden John Kerry forlot posten som amerikanske utenriksminister, og uten å kritisere president Trump direkte, er det ikke vanskelig å forstå at Kerry er skuffet over den nye administrasjonens forsøk på skru tiden tilbake i mange av de sakene som Obama-administrasjonen la mye arbeid i.

– Jeg er glad for å si at atomavtalen med Iran fungerer. Vi gikk mot konflikt mellom våre to land, men gjennom flere år med dialog og hardt diplomatisk arbeid, sammen med andre land, kan vi i dag si at verden er tryggere, sier John Kerry.