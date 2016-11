EU-parlamentet ber om stans i  Tyrkia-forhandlinger

ISTANBUL (VG) EU-parlamentet går inn for å fryse forhandlingene med Tyrkia.

«Det betyr null og niks for Tyrkia hva EU-parlamentet sier».

Slik lød tordentalen fra president Recep Tayyip Erdogan i forkant av at EU-parlamentet skulle samles for å vurdere om unionen bør fortsette medlemskapsforhandlingene med Tyrkia.

Og kanskje lyttet de i Brussel, torsdag formiddag ble det i hvert fall foreslått å fryse forhandlingene, melder den tyrkiske avisen Hürriyet.

I en ny resolusjon ber EU-parlamentet nå om en midlertidig stans i forhandlingene med Tyrkia.

I resolusjonen fordømmer parlamentarikerne sterkt det de kaller «uproporsjonale» inngrep i forbindelse med oppgjøret etter kuppforsøket, melder NTB. Disse inngrepene «krenker grunnleggende rettigheter og friheter som er vernet av den tyrkiske grunnloven», heter det videre.

Resolusjonen er ikke bindende, ettersom EU-parlamentet ikke har noen formell rolle i forhandlingene.

Forholdet mellom EU og Tyrkia er blitt stadig mer anstrengt etter at man ikke klarte å følge opp vinterens flyktningavtale med en avtale rundt visumfrihet i våres. Etter det mislykkede kuppforsøket i juli har man nådd frysepunktet.

125.000 offentlig ansatte har fått sparken, anklaget for å ha deltatt i kuppforsøket i juli eller for å sympatisere med kuppmakerne. Mange er også pågrepet, og en rekke medier som har rettet kritikk mot regjeringen, er stengt.

President Recep Tayyip Erdogan hevdet tidligere i uka at Tyrkia stiller seg helt likegyldig til den ikke-bindende avstemningen i EU-parlamentet.

– Uansett resultat så betyr avstemningen etter vår mening ingenting, sa Erdogan da han onsdag holdt en tale i Samarbeidsorganisasjonen for islamske land (OIC).

Som et alternativ til EU åpner han for at Tyrkia kan slutte seg til Shanghai-gruppen, en sentralasiatisk samarbeidsorganisasjon der både Russland og Kina er med.

De siste ukene har den tyrkiske liraen vært i fritt fall, og nå har den tyrkiske sentralbanken hevet renten for første gang på tre år, melder Hürriyet.



