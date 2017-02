EU-kommisjonens president tar ikke gjenvalg

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker vil ikke stille til gjenvalg når perioden hans går ut i 2019.

Jean-Claude Juncker * Har vært president i EU-kommisjonen siden 2014. * Statsminister i Luxembourg i over 18 år (1995-2013). Var også leder for gruppen av euroland i EU i åtte år. * Utdannet jurist. * Født 9. desember 1954 i Redingen i Luxembourg (alder 62 år).

– Det var en fin valgkamp i 2014. Men det blir ingen ny, for jeg vil ikke fremme mitt kandidatur for en ny periode, sier Juncker til radiokanalen Deutschlandfunk.

Fikk applaus under brexit-debatt

Konservative Juncker (62) var tidligere statsminister i Luxembourg. Han var leder for Eurogruppen før han tok over som president i Kommisjonen 1. november 2014. Han regnes som en av euroens fedre, og meglet i de vanskelige forhandlingene om redningspakker for Hellas og andre land i kjølvannet av den økonomiske krisen i 2009.

Juncker, fikk stor applaus da han ville vite hvorfor EU-motstander Nigel Farage og andre UKIP-representanter befant seg i salen under brexit-debatten i Europaparlamentet i Brussel.

Se videoen:

I tvil om medlemslandene deler samme mål

Kommisjonens president velges for fem år av gangen, og har mulighet til å stille til gjenvalg. EUs statsledere fremmer forslag til kandidater, og EU-parlamentet avgjør hvem som får vervet.

Juncker ble valgt til tross for heftige protester fra Storbritannia, som anså ham for å være altfor føderalistisk.

I intervjuet med den tyske kanalen oppfordret Juncker også de 27 EU-landene, hele Unionen minus Storbritannia, som er på vei ut, til å møte utfordringene med samhold og styrke. Han innrømmet imidlertid å ha alvorlig tvil om medlemslandene faktisk deler de samme målene.

– Må vise enhet

– Har tiden kommet for at de 27 medlemslandene må vise enhet, samhold og fellesskap? Ja, jeg mener ja, men når det handler om Storbritannia og USAs president Donald Trump har jeg berettiget tvil om det kommer til å skje, sa Juncker, og føyde til:

– Ønsker ungarerne og polakkene nøyaktig det samme som tyskerne og franskmennene? Jeg tviler sterkt.