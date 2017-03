EU holder døren på gløtt for Tyrkia

EU vil fortsette samtalene om medlemskap for Tyrkia. Men tyrkerne får klar beskjed om at de må sette fart i normaliseringen av forholdet til Kypros.

EU-kommisjonens rapport om Tyrkias reformpolitikk inneholder ingen anbefaling om brudd i samtalene, som ble innledet for ett år siden. Dette kan likevel raskt bli endret, hvis landet ikke åpner sine havner og flyplasser for Kypros-trafikk, sa en EU-talsmann onsdag.

Det er ikke snakk om noen tidsfrist. Men medlemslandenes ledere vil få beskjed hvis ikke de tyrkiske flyplassene og havnene er åpnet før EU-toppmøtet i midten av desember, tilføyde tjenestemannen som ba om å få være anonym.

- Skarp advarsel

- Tyrkia har fått en skarp advarsel om at landet må forbedre seg. Men EU-kommisjonen vek tilbake for å foreslå at landets søknad om medlemskap legges på is, skrev det danske nyhetsbyrået Ritzau onsdag.

Tegn til bevegelse i det fastlåste Kypros-spørsmålet og økt respekt for menneskerettighetene har hele tiden vært EUs fremste betingelser for å slippe Tyrkia inn som medlem. Sveriges utenriksminister Carl Bildt advarer mot å stenge døren for tyrkerne.

Bildt sa onsdag at EU vil miste innflytelse og bli mer ustabilt hvis unionen sier nei til land som ønsker å komme inn. Han kritiserte den franske innenriksministeren Nicolas Sarkozys krav om at EU en gang for alle må definere hvor unionens yttergrenser skal gå.

Strategisk posisjon

Tyrkias strategiske posisjon mellom Midtøsten og Europa gjør landet til en buffer mellom et vestlig og et muslimskdominert kjerneområde. Storbritannia og USA mener et tyrkisk EU-medlemskap kan bidra til å svekke den ekstreme islamismen og støtter derfor tyrkerne.

Men Tyskland, Østerrike og Frankrike er skeptiske til fullt medlemskap, og vil i stedet tilby særordninger som gir Tyrkia en begunstiget stilling - utenfor unionen. Markus Söder, som leder det tyske regjeringspartiet CSU, sier rett ut hva han mener: «Tyrkia hører ikke hjemme i EU».

Den østerrikske storavisen Salzburger Nachrichten advarer på sin side mot et «tåpelig» brudd mellom EU og Tyrkia. Håpet om medlemskap har utviklet seg til selve drivkraften i den tyrkiske reformprosessen, skrev avisens kommentator onsdag.