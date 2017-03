EU-domstolen lar arbeidsgivere forby hijab

EUs øverste domstol har gitt arbeidsgiveren rett i to saker der kvinnelige ansatte nektet å ta av hijaben.

En avgjørelse fra Domstolen i Den europeiske union tillater arbeidsgivere å nekte sine ansatte å gå med synlige religiøse symboler på jobb, melder blant annet nyhetsvyrået AFP.

Saken dreide seg om to kvinnelige ansatte som ble bedt om å ta av seg hijaben sin.

Den første kvinnen er belgisk og jobbet som resepsjonist for vekterselskapet G4S, et selskap med et generelt forbud mot å gå med synlige religiøse symboler.

Så du? Hun er den første kvinnen med hijab i Playboy

Den andre kvinnen var en fransk IT-konsulent som ble bedt om å slutte å gå med hijaben etter at en kunde klaget.

Ifølge Reuters har domstolens generaladvokat anbefalt at arbeidsgivere skulle få forby hijab dersom et generelt forbud mot denne typen religiøse symboler og plagg var til stede.

Fikk du med deg? Fransk grunnlovsdomstol opphever burkiniforbudet