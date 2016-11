Erdogan truer EU med å åpne grensene

ISTANBUL (VG) President Recep Tayyip Erdogan sier Tyrkia vil åpne grensene for en flyktningstrøm, dersom EU «går lenger».

Erdogan uttalte først at EU-parlamentets beslutning om å anbefale å fryse medlemskapsforhandlingene med Tyrkia «ikke betyr noe som helst», men responsen når det faktisk skjedde er noe man fryktet i Brussel: En trussel om å åpne for en ny strøm av flyktninger.

– Dere har ikke behandlet menneskeheten med ærlighet, og dere behandler ikke folk rettferdig. Dere plukket ikke opp babyer som skyldte i land i Middelhavet. Det er vi som gir mat til rundt 3,5 millioner flyktninger i dette landet, sier Erdogan i en tale henvendt til EU.

– Dere holdt ikke deres løfter. Når det kom 50.000 flyktninger ved vår grenseport ropte dere opp og sa, «hva vil skje dersom de slippes inn i Tyrkia». Vel, hør på meg, dersom dere går lenger så vil de grenseportene bli åpnet. Det må dere vite, fortsatte han.

Avtalen holdt ikke



I mars i år inngikk Ankara og Brussel en avtale som innebar at Tyrkia skulle ta grep for å hindre migranter og flyktninger i å ta seg vestover til Europa. Til gjengjeld fikk tyrkerne pengehjelp til å håndtere migrasjonen, samt løfter om fortgang i medlemskapsforhandlingene.

Men man klarte ikke å følge opp med en avtale rundt visumfrihet, og etter det mislykkede kuppforsøket i juli har forholdet mellom EU og Tyrkia nådd frysepunktet.

125.000 offentlig ansatte har fått sparken, anklaget for å ha deltatt i kuppforsøket eller for å sympatisere med kuppmakerne. Mange er også pågrepet, og en rekke medier er stengt.

EU-parlamentet tok torsdag til orde for en midlertidig stans i forhandlingene med Tyrkia, med begunnelse i «uproporsjonale» inngrep i forbindelse med oppgjøret etter kuppforsøket. Disse inngrepene «krenker grunnleggende rettigheter og friheter som er vernet av den tyrkiske grunnloven», heter det videre.

Resolusjonen er ikke bindende, ettersom EU-parlamentet ikke har noen formell rolle i forhandlingene.

Forslag om sanksjoner



I tillegg har flere EU-parlamentarikere foreslått sanksjoner mot Tyrkia. Da det ble tatt opp i forrige uke, svarte Erdogan med at Tyrkia kan avholde en folkeavstemning for selv å avbryte forhandlingene med EU.

Som et alternativ til EU åpner han for at Tyrkia kan slutte seg til Shanghai-gruppen, en sentralasiatisk samarbeidsorganisasjon der både Russland og Kina er med.

Tyrkia har siden 1961 hatt en avtale med EU, og søkte om fullt medlemskap i 1987. De pågående forhandlingene har vedvart siden 2005, og det er stor frustrasjon i Tyrkia over det som oppfattes som forskjellsbehandling.

Ett av stridspunktene mellom Tyrkia og EU har vært at regjeringen i Ankara nekter å endre landets terrorlovgivning, som EU mener favner for bredt i sin definisjon av terror.