Avmålte nederlendere etter valget: – Populismebølgen er ikke over

AMSTERDAM (VG) Selv om Geert Wilders fikk færre stemmer enn forventet i det nederlandske parlamentsvalget, betyr det slett ikke at høyrepopulismen står svakere enn før, mener nederlenderne.

Høyrepopulisten og islamkritikeren Geert Wilders fikk færre stemmer enn forventet i onsdagens mye omtalte parlamentsvalg i Nederland.

Flere statsledere har ikke bare gratulert den høyreliberale statsministeren Mark Rutte med å ha befestet sin posisjon, men presisert at dette er en seier for «ansvarlig politikk og fortsatt europeisk samarbeid», slik vår egen utenriksminister Børge Brende formulerte det på Twitter.

Dette er en mistolkning av situasjonen, mener populisme-forsker Matthijs Rooduijn ved universitetet i Utrecht.

– Jeg synes slett ikke det er rett å si at populismen har tapt i Nederland. Geert Wilders har lykkes med å flytte de andre, mer moderate partienes politikk i hans retning. Selv om Frihetspartiet gjorde et dårligere valg enn forventet, ligger Wilders an til å få fem seter mer i parlamentet enn hva partiet hadde ved forrige valg, og å bli Nederlands nest største parti. Dessuten ser det ut til at et annet populistisk parti på ytre høyre, Forum for Demokrati, vil få to seter i parlamentet, sier Roodujin til VG i Amsterdam.

Kan ha tjent på Tyrkia-konflikt

Nederlands politiske klima har i det siste vært preget av høyt konfliktnivå mellom partiene. Nederlandsk-marokkanske Hafsa Mahraoui fortalte VG denne uken at hun var skremt av valgkampen, som hun mente fyrte opp under rasisme mot minoriteter i Nederland. Da VG snakker med henne dagen etter valget, er hun avmålt positiv.

– Jeg er glad for at så mange gikk og stemte, og glad for at valgresultatet for Amsterdam by viser at blant annet Det Grønne Venstre har fått mange stemmer. Men hele valgkampen har vært svært polarisert og flere av de store partiene har blitt mye mer høyrepopulistiske, også statsministerens, sier den unge kvinnen til VG.

HÅPER STATSMINISTEREN SKIFTER STRATEGI: Hafsa Mahraoui (26) håper Mark Rutte vil myke opp språket og retorikken mot innvandringen, nå når valgkampen er ferdig.

Mahraoui trodde nesten ikke sine egne ører da hun hørte statsminister Mark Rutte sent onsdag kveld i sin seierstale erklære valget som «kvelden da Nederland, etter Brexit og valget i USA, sa «stopp» til feil type populisme».

– Rutte innser ikke selv at han er en av dem som har gitt etter for den feile typen populisme. Statsministeren har tatt Wilders` ord og gjort dem til sine egne. Det beste vi kan håpe på nå er at statsminister nå Rutte ikke lenger vil se Wilders som en trussel, og dermed kanskje slutte å herme etter han, sier Hafsa til VG.

Wilders` parti vokser

Da 93,5 prosent av stemme var talt opp torsdag morgen, viste det at statsminister Ruttes parti har fått 21,2 prosent av stemmene, mens Geert Wilders' parti PVV er nummer to med 13,1 prosent. På tredjeplass følger kristeligdemokratene med 12,6 prosent av stemmene, rett foran Demokratene med 12,1 prosent. Det er ikke mer enn et par uker siden at Frihetspartiet ledet over Ruttes parti på meningsmålingene.

– Jeg mener det er to viktige forklaringer på hvorfor Frihetspartiet gjorde et dårligere valg enn forventet: For det første, fordi Wilders uteble fra mange valgkamparrangementer og debatter, og dermed mistet sjansen til å promotere seg. Og for det andre:

Nederlands konflikt med Tyrkia kom som en gavepakke for statsminister Mark Rutte. Det ga han sjansen til vise seg som en som kan være hard når det trengs. Han kan ha «stjålet» en del stemmer fra Frihetspartiet på det. Jeg mener at uten konflikten med Tyrkia, ville Frihetspartiet fått en langt høyere oppslutning, sier forsker Roodujin til VG.



– GJORDE SOM WILDERS: Statsminister Mark Rutte ble valgvinner, men har tatt i bruk mange av Wilders populistiske argumenter i valgkampen, mener forsker Matthijs Rooduijn.

Polarisert

26 år gamle Hafsa Mahraoui stemte på partiet Denk, fordi hun ville «en venstrestemme som snakket klart og høyt». Partiet profilerer seg som et parti av og for innvandrere, og blir av flere politiske forskere VG har snakket med, betegnet som et parti som bidrar til å polarisere Nederland ytterligere, fordi de også tar i bruk populistiske virkemidler i sine kampanjer. Polarisering er den andre store trenden vi kan lese av valgresultatet, mener forsker Rooduijn.

– Kombinasjonen av at Frihetspartiet, og, på helt andre ende av skalaen, Det Grønne Venstre og det progressive liberale partiet D66, alle har gjort et godt valg, viser at samfunnet er skarpt delt mellom kosmopolittene som er veldig for EU og åpen for immigrasjon, og dem som er veldig mot, sier forskeren til VG.

I vårsolen utenfor Justisdepartementet i Amsterdam står tre dresskledde menn og tar inn over seg nattens valgresultat. De uttrykker en avmålt tilfredshet med utfallet.

– Vel, demokratiet har talt. For styringen av landet er det vel bra at det ikke blir så store endringer, sier Serge Venema.

– Er dere enig i flere europeiske statslederes konklusjon om at dette var en seier over populistisk politikk?

– Slett ikke. Denne bølgen er overalt i Europa, og den vokser jo fortsatt. At den på et eller annet punkt stopper i et valg, er jo naturlig. 20 seter i parlamentet til Frihetspartiet, er fortsatt mye, sier Harald van Limbeek til VG.