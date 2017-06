Etter nederlaget: May danner mindretallsregjering

LONDON (VG) Britene har talt: Statsminister Theresa May fortjener ikke lenger flertallets støtte. Likevel fortsetter hun som statsminister.

Det er klart etter at May kom tilbake til Downing Street fra et møte med dronning Elizabeth på Buckingham Palace fredag ettermiddag.

– Vi har fått mandat til å danne regjering, og denne regjeringen vil lose landet vårt gjennom brexit-forhandlingene, sa May.

Hun sa også at hun vil samarbeide med det nordirske unionistpartiet DUP, et parti som fikk 10 mandater i valget. Sammen med De konservatives 318 innebærer det at de to partiene vil ha flertall når de stemmer sammen.

Fredag morgen er nesten som vanlig i den fornemme bydelen Kensington i London, bortsett fra at mannen som deler ut gratisaviser ved metroen, er ekstraordinært populær. « Valgsjokk» og «May tok sjansen – og tapte» lyser med fete typer opp fra bunken hans.

Det som Theresa May trodde skulle bli et valg som styrket hennes mandat, har nå ikke bare blitt en valgflause for statsministeren, men muligens også et politisk jordskjelv for Storbritannia, som nå spør seg om noen andre skal ta Mays plass i Downing street.

Hillary Wyatt (50) er på vei til lærerjobben på en skole i det velstående strøket Kensington. I likhet med flertallet av dem som bor i dette området, heller hun alltid mot De konservative på valgdagen.

– Jeg tror alle er i en slags sjokktilstand nå, sier læreren med perlekjede til VG.

Whyatts stemme gikk også i år til statsministerens parti, men noe tvilende, forteller hun. Læreren synes ikke May har levert det velgerne håpet på.

– Theresa May mistet helt selvtilliten i løpet av kampanjen. Hun mistet kontakten med folket og la frem forslag om kutt i sosiale tiltak til eldre og barn, kutt som ikke egentlig sparer så mye penger, men stikker dypt i folk, sier Whyatt.

SJOKKERT: Hillary Whyatt stemmer alltid konservativt, men synes Theresa May har mistet kontakten med folket i løpet av valgkampen. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

Tok en sjanse

Statsminister Theresa May skrev ut nyvalg nettopp fordi hun ønsket å styrke sitt flertall i Underhuset, for å kunne gå brexit-forhandlingene i møte, den 19. juni, med en forsterket støtte fra folket.

Det var en sjanse å ta, og resultatet ble ikke som May hadde forventet. Partiet hennes er fortsatt størst, men hun har nå kastet bort det sikre flertallet hun og De konservative hadde i Parlamentet.

Tidlig fredag morgen, da tolv plasser gjensto å fordele, hadde de konservative 312 representanter, altså 11 færre enn ved forrige valg. Labour har 258, en fremgang på 28.

May selv har tidligere antydet at hun ikke kan fortsette som statsminister hvis flertallet i Parlamentet ryker, men i morgentimene fredag meldes det at Theresa May visstnok ikke har noen planer om å gå av, skriver BBCs politiske redaktør på twitter.

– Statsministeren har ikke til hensikt å gå av og arbeider for å danne en regjering basert på at partiet hennes er det største målt i både antall stemmer og seter i Parlamentet, skriver BBCs Laura Kuenssberg.

Det er uklart hvem som er kilden til opplysningene.

Klokken 13.30 norsk tid fredag skal Theresa May besøke dronningen for å diskutere landets fremtid, og be om tillatelse til å danne en mindretallsregjering.



EN GLAD MANN: Labour-leder Jeremy Corbyn har all grunn til å smile etter at hans parti har sikret seg enda flere seter i parlamentet. FOTO: AFP

– Får som hun fortjener

I Kensington er det klart av mange av de konservative kjernevelgerne slett ikke synes at statsministeren fortjener deres tillit.

– May forsøkte å fremstå som en statsleder, men samtidig deltok hun ikke i TV-debatter, noe som var en stor feil. Nå har hun fått som hun fortjente, et svakt mandat, og jeg tror at dette kan ende med at vi må ha et nytt valg, sier Laurence Julius (62) til VG.

– KAMPANJEN MANGLET PIFF: Laurence Julius synes ikke noen av partilederne, særlig ikke May, snakket om de vesentlige tingene i valgkampen. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

Den britiske 62-åringen, som tidligere jobbet i oljeindustrien i Norge, er dypt skuffet over flere av de politiske partiene ved dette valget.

– Jeg har vært med på mange valg gjennom mine over 60 år, og aldri før har jeg opplevd en valgkamp som har så fullstendig manglet glans som denne, sier Julius til VG.

Også for det skotske nasjonalistpartiet SNP har det vært et skuffende valg. De ligger foreløpig på 34 plasser etter dette valget, noe som er 21 færre enn i 2015. Det EU-vennlige partiet Liberaldemokratene, derimot, får økt representasjonen med fem til tolv plasser i Parlamentet.

Håper på nytt brexit-valg

Laurie Berrymon (65) forsøker å riste av seg en våkenatt foran britisk valgfjernsyn med en sterk kaffe på en av hovedstadens mange kafeer. Han er vanligvis en konservativ velger, men i år fikk han seg ikke til å støtte Theresa May.

– Jeg er sjokkert over resultatet, men ikke overrasket. May førte en grusomt dårlig kampanje, hun appellerte overhodet ikke til folket, mens Jeremy Corbyn lykkes i å treffe de unge med sitt program, sier den dresskledde 65-åringen til V.

– Jeg mener dette vil ende med at vi får en ny brexit-avstemning, fordi de som har stemt frem Corbyn nå, er nok de som absolutt ikke ville ut av EU, sier Berrymon, som i år valgte å gi sin stemme til Liberaldemokratene, fordi det eurovennlige partiet har lovet å gi folket en ny brexit-avstemning.



