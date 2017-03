Minst 35 døde i skred på søppelfylling i Etiopia

Flere etiopiere med avslag må reise hjem

Etter at Norge og Etiopia inngikk en returavtale i januar 2012, har 218 etiopiere returnert til hjemlandet med økonomisk støtte. Selv om dette er et høyt tall i europeisk målestokk, forventer norske myndigheter at enda flere etiopiere med avslag reiser hjem.