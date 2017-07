HAMBURG (VG) Erna Solberg sier at hun fortsatt mener at Norge skal være et fyrverkeri for menneskerettigheter, men at det må skje uten å bruke pekefingeren.

I Stortinget i 2009, før Nobels fredspris gikk til Liu Xiaobo, uttalte Erna Solberg at hun ønsket at Norge skulle bli et «fyrverkeri i Menneskerettighetsråd» i FN.

– Mitt håp er da at Norge, hvis vi blir medlem, blir et fyrverkeri i Menneskerettighetsrådet, at vi viser en klarere, større og mer styrket retning enn det vi så langt under denne regjeringen har gjort, sa Solberg ifølge referatet fra Stortinget (ekstern lenke).

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt, og leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, mener Solberg sier noe helt annet nå enn det hun gjorde i 2009, men Solberg er ikke enig.

Normaliseringen av Norge-Kina-forholdet * Norge har ikke hatt politisk kontakt med Kina siden 2010, da Nobels fredspris gikk til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo. * Høsten 2014 avslørte DN at den rødgrønne regjeringen hadde klar en avtale med en norsk innrømmelse, men denne ble aldri signert. * I desember ble det klart at den seks år lange og kalde fronten mellom Norge og Kina er over da partene skrev under på en avtale om normalisering av forholdet. * Bare tre personer har vært fullt involvert i normaliseringsprosessen: Utenriksminister Børge Brende (H), statsminister Erna Solberg (H) og utenriksråd Wegger Strømmen. * Forholdet har skapt flere problemer for Norge. Blant annet ble holdt utenfor da Kina lettet opp i sine visumregler i fjor. Norge ble også holdt utenfor det gode selskap da Kina innførte 72-timers visumfrihet i Beijing-området i 2012.

Solberg: – Ikke en motsetning

Statministeren landet torsdag i Hamburg for å delta på G20 toppmøtet med verdens mektigste stats- eller regjeringssjefer. VG møtte henne ved sjømannskirken etter hun hadde møtt det norske miljøet i Hamburg.

– Det er vakre jo ord du sa i 2009, hvorfor er du ikke spissere i uttalelsene dine om Liu Xiaobo i dag?

– Jeg mener fortsatt at Norge skal være et fyrverkeri for menneskerettigheter, men jeg mener at Norge skal finne måtene å fremme det på som er funksjonelle, og gjør noe som har betydning.

Hverken statsminister Erna Solberg eller UD vil svare på om Norge støtter EUs krav om frigivelse av kreftsyke Liu Xiaobo. Det har møtt kritikk fra både Sv, Ap, Krf og Venstre, samt flere organisasjoner

Solberg selv peker på at «pekefingeren i mediene i Norge gir bare gehør i Norge men gir lite innflytelse», og viser igjen til å bruke «mekanismen for å kunne ta opp vanskelige saker» som Solberg etablerte da hun var på besøk i Kina i april.

– Da tror jeg vi alle er mer i lyttefasen. Jeg mener det ikke er en motsetning mellom det jeg sa da og det jeg gjør som statsminister, sier Solberg.

BESØK: Statsminister Erna Solberg besøkte sjømannskirken i Hamburg i forbindelse med G20-møtet i byen. Senere torsdag kveld deltar hun på en Global Citizen-konsertenmed blant andre Pharrell Williams og Shakira. Foto: Tore Meek , NTB scanpix

Torsdag ble det kjent at tilstanden til fredsprisvinneren har blitt verre. Det opplyser sykehuset han er innlagt på i Shenyang, ifølge NTB. En venn av Liu sier videre til NRK at behandlingen av kreften har blitt avsluttet.

Ifølge NTB er EU i tett kontakt med Kina for å f orsøke å få den kreftsyke fredsprisvinneren Liu Xiaobo til Europa.

Liu Xiaobo * En av Kinas mest kjente dissidenter * Litteraturviter og forfatter, 54 år gammel * Gjesteforeleste ved flere utenlandske utdanningsinstitusjoner. På slutten av 1980-tallet var han gjesteforeleser ved Østasiatisk Institutt på Universitetet i Oslo * Var aktiv i protestene på Den himmelske freds plass i 1989. Han satt deretter fengslet i to år og mistet sin stilling ved universitetet. * Har også flere ganger senere blitt arrestert av politiet for sitt engasjement i demokratibevegelsen. * 25. desember 2009 ble han dømt til 11 års fengsel for å ha medforfattet og underskrevet det politisk manifestet «Charter 08», som krever demokrati og politiske reformer i Kina. * 8. oktober 2010: Tildelt Nobels fredspris Kilde: NTB

– Hvilken rolle synes du Europa bør ta, og bør Norge eller Europa ta imot Liu hvis han ønsker det?

– Jeg hører at kineserne har invitert leger fra andre land til å komme å vurdere hans tilstand. Før vi vet noe mer om tilstanden så er det ikke så mye mer å si, sier Solberg til VG.

AP: – Solberg har skiftet mening

– Hun var ikke nådig i kritikken av Støre i 2009 og det er åpenbart at hun sa noe annet i opposisjon enn det hun gjør nå, sier Anniken Huitfeldt.

– Hun har åpenbart skiftet mening. Vi sier det samme i opposisjon som da vi styrte landet, fortsetter hun.

– Hvordan ville Ap ha håndtert saken i dag med Liu Xiaobo?

– Med klokskap. Jeg tenker at det er klokt å gjøre felles sak med andre landene i Europa.

– Ville dere invitert Liu til Norge i dag?

– De siste oppdateringene om hans helsetilstand tyder på at det ikke er en aktuell problemstilling.

KrF: – Vi forventer at regjeringen er tydelig

Stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (KrF), mener det er viktig å få et normalisert forhold til Kina, men at man ikke kan la være å snakke om brudd på menneskerettigheter.

– Kina har store utfordringer knyttet til menneskerettigheter, vi mener det er viktig å få et normalisert forhold til Kina, men når grunnleggende rettigheter åpenbart brytes forventer vi at regjeringen er tydelig på hva vi som nasjon står for, Hjemdal

Hun mener at regjeringen må klare å ha to tanker i hodet samtidig.

– Regjeringen har vært tydelig på å ha mer oppmerksomhet på menneskerettigheter i utenrikspolitikken. Den tausheten vi opplever fra regjeringen nå er pinlig, vi må tørre å løfte menneskerettighetsspørsmålet som den verdibærende nasjonen vi er, også i møte med Kina, sier Hjemdal.