Merkel vil lære om norsk asylpolitikk

Forbundskansler Angela Merkel bruker statsminister Erna Solberg (H) som forbilde når den tyske regjeringen nå skal stramme inn sin asylpolitikk.

– Det vi blir kritisert for i Norge, som returpolitikken og strenge krav til integrering og deltagelse, ser de positivt på i Tyskland og ønsker å lære av, sier Solberg til VG.

Onsdag reiste Solberg til Kloster Seeon i Bayern, hvor den tyske forbundskanslerens partigrupper fra Riksdagen, Europaparlamentet og delstatsforsamlingen i Bayern er på internseminar i CSU foran det tyske valget i september.

Søker gjenvalg



Angela Merkel stiller i år til valg for sin fjerde periode som regjeringssjef.

Etter mange måneder med elendige meningsmålinger, er Merkel under hardt press for å stramme inn innvandringspolitikken i Tyskland.

– I CSU var det stor interesse for hvordan vi håndterte situasjonen rundt flyktningbølgen, vår returpolitikk, og kravene til deltagelse fra de som skal bli i Norge, sier Solberg.

– Holdes Norge fram som et forbilde for Tyskland i innvandringspolitikken?



– Mange mener i alle fall at vi har håndtert dette godt. De merket seg at vi er et av landene som returnerer folk som får avslag, noe vi har jobbet systematisk med i Norge siden jeg var kommunalminister. Mange land i Europa returnerer ikke, men folk blir værende og det skaper jo utfordringer. De etterspør hvordan Norge klarer å holde orden og oversikt, og hvordan vi har god kontroll på hvem som er i landet, sier statsministeren.

Beundrer



TETT FORHOLD: Angela Merkel inviterte Erna Solberg til internseminar i regjeringspartiet CSU onsdag. Her er de sammen i Berlin i november i fjor. Foto: Michael Sohn , AP

Solberg har aldri lagt skjul på sin beundring for Angela Merkel, og den norske statsministeren har sagt hun håper Merkel får fortsette som forbundskansler også etter valget i 2017.

Nå kan det virke som om respekten er gjensidig:

– Merkel formidlet en forespørsel til meg om å komme og snakke til denne forsamlingen, både om innvandringspolitikken, og hvordan vi vurderer brexit og forholdet til EU, sier Solberg.

– Er det slik at Merkel må skaffe seg en strengere innvandringspolitikk for å unngå å tape valget?

– Ja, det er mitt inntrykk, sier den norske statsministeren.

– Min opplevelse er at Tyskland har mange utfordringer etter den store flyktningstrømmen, og at de ønsker å jobbe mer systematisk når det kommer så mange. De fleste som kommer er jo folk på jakt etter en ny fremtid, og med høye forventninger. Men ekstremisme sprer seg og selv om flere terrorangrep er forhindret, er det vanskelig å hindre angrep som det i Berlin før jul, med en mann og en lastebil, sier hun.

Krever tak på innvandring



Merkels søsterparti i Bayern har krevd at regjeringen setter et absolutt tak på innvandring, men det kravet har forbundskansleren foreløpig ikke besvart.

I en meningsmåling som YouGov gjorde for nyhetsbyrået DPA gjorde etter terrorangrepet i Berlin i desember, seiler Merkel nå i medvind. 52 prosent oppga at de ville stemme på henne om det var direktevalg. Samtidig utfordres CSU tungt av det innvandringskritiske partiet Alternative für Deutschland.