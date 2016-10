Merkel inviterte Erna til økonomi-toppmøte

Norge er ikke i nærheten av å ha en plass rundt bordet når G20-landene møtes, men Tysklands Angela Merkel vil det annerledes: Neste år er Erna Solberg med i det gode selskap.

Den norske statsministeren legger ikke skjul på at dette er stort for et lite land som Norge.

– Tyskland inviterer oss fordi de oppfatter oss som en god samarbeidspartner på områder som har betydning for den globale dagsordenen, sier Erna Solberg til VG.

Les også: Solberg og Merkel enige om grensekontroll-sammenbrudd

G20-toppmøtet samler hvert år stats- og regjeringssjefene for verdens 20 største økonomier. Norge er land nummer 28 på OECDs liste over land etter økonomisk størrelse, dermed er dette et forum Norge aldri har vært i nærheten av å delta på.

De nordiske landene har tidligere gjort felles fremstøt for å få en plass ved G20-bordet, men uten å lykkes.

Men på NATO-toppmøtet i Warszawa i juli i år, dro Merkel den norske statsministeren til side og fortalte at hun ville gi Erna Solberg en egen invitasjon til G20-toppmøtet i Hamburg 7. og 8. juni 2017.

NÆRE: Statsminister Erna Solberg klemmer Angela Merkel under mottagelsen etter terrorangrepet i Paris i 2015. Foto: Smk

Bygget relasjon



Solberg sier at det er viktig for Norge å holde seg inne med store land som tenker omtrent likt med Norge:

– Det vil alltid være viktigst for oss å være opptatt av våre nasjonale interesser, sier hun.

– Vi har jobbet hardt og bevisst med å bygge gode relasjoner med noen av våre viktigste allierte, som Tyskland og Storbritannia, samt USA og Frankrike. Sammen med Sverige er Tyskland vårt viktigste eksportland. Samarbeidet betyr at vi kan gjøre oss sterkere gjeldende om vi jobber sammen med store land, legger hun til.

Les også: Kina ga Obama flau start på G20-toppmøtet

Klima-enighet



I år var toppmøtet i Hangzhou i Kina, og mye handlet om klima. Under møtet bekreftet USAs president Barack Obama og den kinesiske presidenten Xi Jinping at begge nå hadde godkjent Parisavtalen om reduksjon av klimautslipp.

Tyskland har allerede varslet at de ønsker at økonomisk vekst må fordeles bedre slik at alle får ta del i den. Gjennomføring av Parisavtalen og utslippskutt blir også et viktig tema i Hamburg til sommeren.

– Et av Merkels prosjekter er også å løfte utdanning for jenter, og sammen med Tyskland har Norge vært med å heve bevisstheten om helse, ikke minst for å hindre at verden en gang til skal stå uforberedt mot epidemier som Ebola, sier Erna Solberg.

At den formelle tyske invitasjonen kommer allerede nå, kan også gi Norge mulighet til å påvirke valg av tema til neste års G20-møte.

Les også: Europas mektigste kvinner er likere enn du tror

Lunsj til uken



Neste tirsdag drar Erna Solberg til Berlin for å spise lunsj med den tyske kansleren og diskutere veien fram mot G20-møtet.

Da vil de selvsagt også diskutere Brexit, og Erna Solberg vil forklare Merkel at EØS-avtalen ikke må bli svekket selv om Storbritannia skal forlate EU.

Den norske statsministeren legger ikke skjul på at hun håper at Angela Merkel forsetter som forbundskansler i Tyskland etter forbundsdagsvalget høsten 2017:

– Hun er en trygghet i Europa. Selv om hun er utfordret nå, er det lenge til valget, og jeg tror fortsatt at Merkel har en veldig sterk stilling i Tyskland. Hun har også hatt evnen til å finne løsninger for Europa, men dette har jo alltid vært Tysklands rolle i Europa, sier Solberg.