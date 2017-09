NEW YORK (VG) Erna Solberg venter spent på hva Donald Trump skal si under FNs generalforsamling senere i dag. Det er ikke alltid hun er like imponert over presidenten.

For i dette intervjuet med VG i New York, hvor den norske statsministeren er for å fremme norske interesser og jobbe for kvinners rettigheter, går hun ut mot den amerikanske presidenten.

På spørsmål om det er et problem at Trump sist søndag retweetet en falsk video av seg selv slå en golfball i ryggen på Hillary Clinton slik at hun faller over ende, svarer Solberg slik:

– Ja, det er en håpløs måte for politisk kommunikasjon. Ikke er det morsomt, og jeg vet ikke om jeg vil ta det i et kjønnsperspektiv en gang, jeg bare mener det er en dårlig måte å drive politisk kommunikasjon.

– Er Trumps måte å kommunisere på generelt et problem?

– Det han sa om «grab them by the pussy»» og sånn er en trakassering av kvinner og et kvinnesyn som jeg ikke liker, svarer Solberg.

Hun vekker oppsikt i Washington Square Park i en lang, blå sommerkjole, med sikkerhetsvakter, kommunikasjonsarbeidere og norske medier på slep. Denne parken hedrer USAs første president George Washington.

FN-DEBUT: Donald Trump under et møte med Emmanuel Macron i FN-bygningen mandag. Foto: Ludovic Marin, AFP

En småforkjølet norsk statsminister kommer rett fra innspilling av en episode av «Skavlan» i New York.

Tirsdag sitter hun ringside i FN-bygningen når Trump forventes å ta et kraftopprør med Nord-Koreas missilprovokasjoner og massive utvidelse av våpenarsenalet. Senest søndag ville Trump og hans team ikke utelukke en krig mot den unge diktatoren Kim Jong-un.

Heller ikke det er ordbruk Erna Solberg setter særlig pris på.

– Jeg mener det er viktig at vi utforsker alle diplomatiske veier for situasjonen i Nord-Korea. Det er en ekstremt vanskelig situasjon. Men det er ingen militær løsning på situasjonen. Alt annet enn diplomati vil bare gjøre ting verre.

– Hva mener du må gjøres?

– Jeg mener kineserne må presse på mot Nord-Korea. Men den som hadde hatt oppskriften på å forandre Nord-Korea, vil være verdt Nobels fredspris bare for å ha ideen, svarer Solberg.

Les også: Slik ble Nord-Korea en atommakt

Kina står bak 90 prosent av all handel inn og ut av Nord-Korea. USA har truet å kutte all handel med nasjoner som gjør avtaler med Nord-Korea, men ettersom USA og Kinas egen handelsavtale var verdt ufattelige 648 milliarder dollar bare i fjor, er dette et bortimot utenkelig scenario.

Og mens det snakkes om stadig nye innstramminger mot Nord-Korea, beskriver Donald Trump statslederen Kim Jong-un som «Rocket Man» i en annen oppsiktsvekkende tweet sist søndag.

– Nei, altså, jeg vet ikke om jeg skal gi vurderinger av hva amerikanske presidenter skal bruke for uttrykk, men det er en veldig fin sang av Elton John, sier den norske statsministeren.

Hun bekrefter at det var enklere å forholde seg til Obama-administrasjonen, fordi «vi hadde det samme utgangspunktet» og fordi Trumps retorikk er annerledes. Men hun tar det som et positivt tegn at president Trump, i motsetning til presidentkandidat Trump, virker å være noe mer positiv til FN.

Les også: Trump bor hjemme under FN-uken

FNs generalforsamling # FNs generalforsamling består av alle FNs medlemsland og møtes i ordinære årlige sesjoner ledet av en president valgt av forsamlingen. # I år er 129 statsoverhoder på plass. Russlands president Vladimir Putin og Tysklands forbundskansler Angela Merkel er ikke her. # statsminister Erna Solberg, avtroppende utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen representerer Norge.

Trump kalte riktignok FN for «vanstyrt» i et reformmøte i FN mandag, men han ga også full støtte til den den relativt ferske generalsekretæren António Guterres. Trump vil kutte kostnader og minimere byråkratiet. Det vil Guterres også.

– Jeg har stor tro på Guterres. Han er en drivende dyktig person, sier Solberg, og har følgende bønn før Trumps tale senere tirsdag:

– Jeg håper å høre en president som fokuserer på våre felles utfordringer, og ikke en som bare er opptatt av hva USA skal få ut av systemet.