Disse avtalene signerer Norge i Kina

BEIJING (VG) – Vi tror på et godt samarbeid og at vi skal jobbe godt sammen i fremtiden, sier statsminister Erna Solberg (H) under åpningen av møtet med den kinesiske statsministeren.

Det er få andre land som har mer pomp og prakt enn det kineserne viser opp under et statsbesøk.

Statsminister Erna Solberg (H) ble hentet på hotellet i en limousin og kjørt i kortesje i 20 minutter til Folkets Store Hall hvor hun skulle møte Kinas statsminister Li Keqiang fredag. All trafikk ble stanset opp og det stod politi og stanset trafikken hver femtiende meter.

Solberg er i Kina med tidenes største delegasjon, 230 kvinner og menn, for å normalisere forholdet mellom Kina og Norge. Toppmøtet er de første etter at dissidenten Liu Xiaobo fikk Nobel Fredspris i 2010 noe som stoppet all diplomatisk kontakt mellom landene.

Først møtte Solberg med parlamentspresident Zhang Dejiang. Deretter var det klart for en velkomstseremoni med statminister Li Keqiang etterfulgt av et bilateralt møte mellom statsministerne hvor de signerte bilaterale avtaler.

VELKOMST: Statsminister Erna Solberg ble møtt med en pompøs velkomst i Beijing i dag da hun ankom Folkets Store Hall, som ligger inntil Den Himmelske Fredsplass. Den gigantiske plassen var stengt av for anledningen, så tusenvis av turister måtte finne andre å bevege seg. Foto: Gøran Bohlin , VG

Signerer seks nye avtaler

Hele seks avtaler skal signeres mellom Norge og Kina under det bilaterale møtet mellom statsministerne.

Dette er avtalene Norge signerer i Kina:

* Gjenopptakelse av frihandelsavtale-forhandlinger mellom Kina og Norge. Undertegnes av Mæland og internasjonal handelsrepresentant Fu Ziying.

* Gjenopptakelse av norsk-kinesisk økonomisk kommisjon. Undertegnes av Mæland og MOFCOM.

* MoU om teknisk-økonomisk samarbeid. Undertegnes av Brende og internasjonal handelsrepresentant Fu Ziying.

* MoU mellom Kulturdepartementet og General Administration og Sport om Sprotsarbeid (2017-2022). Undertegnes av ambassadør Sæther og minister Gou Zhogwen.

* Fornyet avtale mellom Natural Science Foundation of China (NSFC) og Norges Forskningsråd. Undertegnes av ambassadør Svein O. Sæther og NSFCs president Yang Wei.

* Plan og Action mellom Helse- og omsorgsadepartementet og NHFPC (2017-2020) Undertegnes av statssekretær Normann og helseminister Li Bin.

Torsdag ble det kjent at forhandlingene om en frihandelsavtale mellom Norge og Kina blir gjenopptatt. Næringsminister Monica Mæland opplyste fra Himmelens Tempel i Beijing at forhandlinger vil starte innen fem måneder.

Solberg: – Vi forplikter oss fullt ut til teksten

Norge inngikk en avtale om normalisering av forholdet med kinesiske myndigheter i desember i fjor. I avtalen går de langt i å skrive under på at Norge ikke vil blande seg inn i indre anliggender i Kina.

Dette gjentok Solberg under åpningen av møtet med den kinesiske statsministeren hvor hun sier at Norge vil bygge det nye samarbeidet på felleserklæringen.

– Vi forplikter oss fullt ut til den teksten, sa hun.

Den kinesiske statlige avisen Global Times har fremstilt dette som at Norge har lært leksen sin om hva som skjer når et lite land prøver å «lære Kina».

Det er ulike tolkninger av teksten i felleserklæringen, men professor Jack Holden ved Universitetet i Beijing sa til VG tidligere i uken at den ikke står i veien for at Norge skal kunne ta opp menneskerettighetssituasjonen i Kina.

Flere menneskerettighetsorganisasjoner har uttalt at Solberg bør ta opp menneskerettigheter i møtet med kinesiske ledere, men Solberg selv sier at dette besøket ikke er det rette tidspunktet.

Solberg sa også under møte med Li at hun tror på et godt samarbeid med Kina.

– Vi tror på et godt samarbeide og at vi skal jobbet godt sammen i fremtiden.

Solberg skal lørdag til Shanghai, hvor hun skal delta i en rekke møter, blant annet med forskere, næringsliv og ordføreren i Shanghai.

Søndag skal hun til Alibabas hovedkontor og møte toppsjefen, Jack Ma, som har gjort selskapet sitt til giganten innen netthandel; de er større en Amazon.com og eBay, tilsammen.

Mandag bærer det tilbake til Beijing hvor hun skal møte president Xi Jinping, hvis han rekker hjem igjen etter å ha vært i USA og møtte president Donald Trump.