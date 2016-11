Erdogan grep inn: Tyrkia trekker omstridt lovforslag tilbake

ISTANBUL (VG) Lovforslaget som kan åpne for amnesti for barneovergripere, trekkes tilbake før den planlagte avstemningen i parlamentet.

Myndighetene tok avgjørelsen rett før lovforslaget skulle stemmes over i parlamentet tirsdag. Ifølge den tyrkiske storavisen Hurriyet grep president Erdogan selv inn i saken, etter en storm av kritikk.

– Jeg ser en stor fordel for regjeringen dersom det løses gjennom en bred konsensus derman lytter til kritikk fra opposisjonen og ulike grupper fra offentligheten, uttaler Erdogan.

Forslaget ville ha åpnet for amnesti for enkelte dømte barneovergripere hvis de gifter seg med offeret, forutsatt at selve overgrepet ikke er begått med «makt, trusler eller andre føringer for samtykke».

Lovforslaget utløste store demonstrasjoner og heftig kritikk, og det ble et tema under NATOs parlamentariske toppmøte som ble avholdt i Istanbul.

Både opposisjonen, UNICEF og organisasjoner som jobber for barn- og kvinners rettigheter var svært kritiske da det ble lagt fram.

– Misforstått



Det skulle ha tilbakevirkende kraft for tilfeller behandlet i retten før 16. november. Forslaget er lagt fram for å håndtere gjennomførte ekteskap etter tradisjonelle eller religiøse regler, men som ikke er lovlig gjennomført – altså ekteskap med mindreårige.

Statsminister Binali Yildrim hevder lovforslaget ble sendt tilbake for å danne en «bred konsensus», og å «gi opposisjonspartiene tid til å utvikle deres innspill», ifølge BBC.

Resultatet blir altså en bredt sammensatt kommisjon i nasjonalforsamlingen som skal se nærmere på et forslag før det eventuelt legges fram på nytt.

GREP INN: President Recep Tayyip Erdogan og statsminister Binali Yildirim. Datteren til presidenten sitter i styret for en av organisasjonene som var kritiske lovforslaget. Foto: Burhan Ozbilici , AP

Justisminister Bekir Bozdag har forsvart lovforslaget ved å vise til at ekteskap der en eller begge parter er mindreårige, er utbredt i deler av Tyrkia.

– Dette forslaget skal rette opp noen av problemene som oppstår fordi ekteskap under den lovlige alderen på 18 år faktisk finner sted i deler av landet, uttalte han.

Ravza Kavakci Kan, som representerer regjeringspartiet AKP i parlamentet, mener lovforslaget er blitt misforstått.

– Dette handler om å gjøre ting normalt for unge kvinner som har blitt gift mindreårige på grunn av kulturelle normer, andre normen, og som nå lider fordi mennene deres er i fengsel, sier hun til BBC.

Skapte bruduljer

Da forslaget ble lagt frem for parlamentet helt på tampen av samlingen på torsdag kveld, brøt det ut heftige diskusjoner, og det var nære på håndgemeng.

– Dersom en femti eller seksti år gammel mann begår et overgrep mot for eksempel en 11 år gammel jente, og så straffes til å gifte seg med henne når hun blir gammel nok, så er det i praksis jenta som settes i fengsel på livstid, sier parlamentariker Ömer Süha Aldan fra opposisjonspartiet CHP.

Selv om det ikke er lov å gifte seg før man er 18 år gammel i Tyrkia, får mange rettens tillatelse til å gifte seg ned i 16-årsalderen. Mange blir også gift i islamske seremonier når de er yngre enn dette.

Kritikerne av det opprinnelige lovforslaget mener at det i praksis ville ha legalisert seksuelle overgrep mot mindreårige og ha vært et kraftig tilbakeslag i kampen mot barneekteskap og seksuelle overgrep, skriver NTB.

Advarte i juli



I juli advarte dommer Mustafa Demirdağ i den tyrkiske Høyesteretten mot at det allerede finnes 3000 tilfeller i Tyrkia der menn har giftet seg med sine mindreårige ofre etter at disse er blitt voksne, og slik fått lavere straff.

Han advarte mot at denne praksisen både var «ondskapsfull» og på kanten av loven, men likevel fant sted fordi ofrenes familier ofte ønsket det.

Det ble også påpekt at flere av tilfellene faktisk gjelder par der begge er i tenårene, og som har giftet seg med begges samtykke, men der mannen likevel blir dømt til fengsel siden kvinnen er ansett som mindreårig.