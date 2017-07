Entreprenøren: – Vi ser veldig alvorlig på dette

Entrepenørselskapet Skanska opplyser at de jobbet med støpearbeid på broen da kollapsen skjedde.

En bro i Ludvika i Sverige har kollapset torsdag ettermiddag.

– Vi ser veldig alvorlig på dette, og har nå fokus på å sende ut kriseteam. Vi prøver å ta hånd om de involvert, sier pressetalsmann for Skanska, Andreas Joons til VG.

Underetrepenører i selskapet skal ha jobbet med støpearbeid på broen i Ludvika, men de vet ennå ikke hva som utløste kollapsen.

Skanska opplyser at de skal i gang med en utredning når de har fått bedre oversikt.

– Dette er vår arbeidsplass. Vi holder på med å samle informasjon om hva som har skjedd, sier Joons.

Prosjektet på Kajbroen i Ludvika er et sammarbeidsprosjekt mellom Trafikverket og Ludvika kommune, opplyses det på kommunens hjemmesider. Det er Trafikverket som har ansvaret for gjennomføringen av prosjektet.

Formålet med prosjektet er å sikre tilgang til stranden Väsmanstrand for gående, syklende og bilister.

I 2012 besluttet kommunen å rive den gamle broen for å erstatte den med en ny, etter at tester viste at broen kun ville tåle en totalvekt på fire tonn i ytteligere fire-fem år.

Den nye broen skulle være i stand til å takle tung trafikk, og ha sikrere passasjer for gående og syklende.

Arbeidet på broen startet i januar i år, og prosjektet var planlagt ferdigstilt til høsten.