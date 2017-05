Terrorangrep kan styrke Storbritannias bånd til EU

MANCHESTER (VG) Etter Manchester-terroren har ledere fra hele EU forsikret Theresa May om at brexit ikke vil svekke Europas felles kamp mot terrorisme.

Angrepet på konsertarenaen i Manchester rystet britene i midt innspurten av en valgkamp som statsminister Theresa May håper vil vise at folket støtter hennes måte å løse båndene til EU på.

Tidligere har May uttrykt en bekymring for at den felles innsatsen de europeiske landene har mot kriminalitet og terrorisme, kan svekkes dersom man ikke får i land en god brexit-avtale.

Dette skrev hun om i brevet som utløste artikkel 50, som igangsatte prosessen for Storbritannias løsrivelse fra EU.

Men etter angrepet på Ariana Grande-konserten har EU-lederne én etter én gitt beskjed om at hennes bekymring er grunnløs.

I sin kondolansesamtale med May sa Frankrikes nye president Emmanuel Macron at franske myndigheter vil fortsette å samarbeide med England for å bekjempe terrorisme. Også Tysklands mektige forbundskansler Angela Merkel har etter angrepet understreket det samme.

– Dette angrepet (..) kommer bare til å styrke vårt arbeid med våre britiske venner, mot dem som planlegger og utfører slike umenneskelige handlinger. Jeg forsikrer det britiske folk om at Tyskland står ved deres side, sa Merkel.

440 drept siden 2015

Altfor mange av statslederne i Europa har opplevd hvor vondt det er når terror rammer et folk.

På bare litt over ett år har blant annet EU-landene Frankrike, Belgia, Sverige og Tyskland blitt utsatt for grusomme terrorangrep. Siden starten av 2015 har over 440 mennesker blitt drept i terror i Europa, skriver Aftenposten.

Innbyggerne i EU utpekte terror som deres største bekymring i en Eurobarometer-undersøkelse i november i fjor.

Storbritannia er kjent for å ha en av Europas beste sikkerhetstjenester, og har lang erfaring med bekjempelse av politisk fundert vold.

Britisk valgkamp utsatt

Lederne for alle de store britiske partiene har blitt enige om at den pågående valgkampen, før parlamentsvalget, settes på pause i respekt for sorgen mange briter nå opplever etter angrepet.

Selv med bare to uker til valgdagen, er det er tydelig at partilederne holder denne avtalen: Da Tory-leder og statsminister Theresa May besøkte politi og sykehus i Manchester tirsdag, var det uten å gi noen uttalelser til pressen.

Også Labour-leder Jeremy Corbyn signerte kondolanseprotokollen i Manchester, og da Corbyn senere på dagen deltok på minnemarkeringen i Manchester sentrum, holdt han en svært lav profil.

Statsminister May ventes å gjøre et godt valg, og mandagens angrep kan gjøre at hun styrker sitt mandat ytterligere, sier Storbritannia-ekspert og universitetslektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder til NTB.