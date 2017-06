Naboer: - Terrormistenkte bodde i telt i skogen

Den terrormistenkte Darren Osborne (47) skal den siste tiden ha bodd i telt i et skogsområdet ikke langt fra der familiens hans bor i Cardiff.

Det skriver Wales Online om mannen som er siktet for å ha kjørte en varebil rett inn i menneskemengden som var samlet ved Finsbury Park-moskeen i London sent søndag kveld.

Naboer forteller til Wales Online at Osborne og hans kone hadde et såkalt «av og på»-forhold og at de ofte kranglet både høyt og åpenlyst på gaten rett utenfor der familien Osborne bor. Men i følge avisen skal Osborne de siste månedene bodd i et telt ute i skogen like ved, men at han har hatt regelmessig kontakt med barna sine.

Wales Online skriver i en annen artikkel at Osbornes fraseparerte kone og deres barn er flyttet til et sikkert sted. The Times skriver at 47-åringens kone jobber i en lokal pub og at ekteparet skilte lag for kort tid siden.

Osborne-familien har offentlig uttrykt sympati for ofrene for Darren Osbornes handlinger.

Samtidig opplyser politiet både i Manchester og London til The Guardian at det er registrert en betydelig økning i anti-islamsk hatkriminalitet.

The Guardian skriver at mens det i uken før terrorangrepet i Manchester, ble innrapportert 25 tilfeller av anti-islamsk hat kriminalitet, økte tilsvarende tall til 139 uken etter eksplosjonen på Ariana Grande-konserten.

Politiet opplyser også at det de siste fire årene har vært en betydelig økning av omfanget av denne typen kriminalitet. Det blir også påpekt at angrepet Finsbury Park-moskeen i London ikke er første gang det muslimske miljøet i Storbritannia utsettes for angrep.

I 2013 myrdet den ukrainske nynazisten Pavlo Lapsyn den 82 år gamle Mohammed Saleem og forsøkte bombe flere muskeer i England i et forsøk på å utløse en «rasekrig». Pavlo ble senere dømt til 40 års fengsel uten mulighet for benådning.

I 2014 ble en annen nynazist, Ian Forman, dømt til 10 års fengsel for å ha laget en hjemmelaget bombe og satt opp en liste over moskeer han planla å angripe.

Annen type hatkriminalitet som det er blitt rapportert om den siste tiden - og som britisk politi også slår ned på er forskjellige utslag av trakassering av muslimer som for eksempel kvinner som opplever at slør de bærer blir revet av dem.