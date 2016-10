Lurte kjendiser i årevis: «Den falske sjeiken» dømt til fengsel

I flere år ble fotballspillere, kongelige og popstjerner ofre for tabloidjournalisten Mazher Mahmood lyssky metoder. Nå må mannen med kallenavnet «Den falske sjeiken» i fengsel.

Ved å utgi seg for å være en sjeik eller en rik forretningsmann fra Midtøsten, sto Mahmood bak flere tvilsomme sjokkavsløringer hos hans tidligere arbeidsgiver News of the World.

Utstyrt med forkledninger, skjult kamera og mikrofoner, fikk han daværende England-trener Sven-Göran Eriksson til å innrømme at han planla å slutte i jobben, bokseren Joe Calzaghe innrømte narkomisbruk og hertuginnen av York, Sarah Ferguson, sa ja til å arrangere et møte med eksmannen prins Andrew for den nette sum av 500.000 pund.

Selv har han hevdet at over 200 personer har blitt straffeforfulgt som en følge av sakene han har avslørt, men fredag ble han selv dømt til 15 måneder i fengsel, melder BBC.

Journalistens medtiltalte, sjåføren Alan Smith, ble også dømt til 12 måneders fengsel i den samme saken. Begge er dømt for å ha tuklet med bevisene i en rettssak mot X Factor-dommeren Tulisa Contostavlos.



Sjokkoppslag i 2003: Hevdet Victoria Beckham skulle kidnappes

TATT I KOKAIN-FELLE: Artisten Tulisa Contostavlos ble pågrepet og siktet for kokainsalg etter å ha blitt lurt av tabloidjournalisten i 2013.

Lurte kjendis til å kjøpe kokain

«Den falske sjeikens» mest kjente ofre * Victoria Beckham: I 2002 omtalte Mahmood og News of the World flere kriminelle som angivelig skulle bedøve Spice Girls-stjernen med gass og kidnappe henne. Saken ble senere omtalt som «et rent påfunn» av britisk politi. * Tulisa Contostavlos: Den kjente britiske artisten ble i 2013 lurt til å kjøpe rundt 15 gram kokain for Mahmood, utkledd som en arabisk forretningsmann. X Factor-dommeren ble pågrepet, men saken mot henne ble senere droppet. * Snookerstjernen John Higgins ble i 2010 beskyldt for å ha takket ja til 2,4 millioner for å tape en viktig snooker-kamp med vilje. Stjernen ble til slutt frikjent for korrupsjon og kampfiksing, men samtidig dømt til seks måneders fengsel fordi han ikke varslet forbundet om kampfiksingsplanen. * Hertuginnen av York, Sarah Ferguson, måtte i 2010 beklage, etter at hun fortalte Mahmood, utkledd som en sjeik, at hun kunne formidle kontakt med sin eksmann, prins Andrew. For dette krevde hertuginnen over fem millioner kroner.

Saken som til slutt felte Mahmood startet i 2013, da journalisten, på oppdrag fra tabloidavisen The Sun, fikk hjelp av Contostavlos til å kjøpe rundt 15 gram med kokain.

Den populære artisten, som i 2012 ble kåret til verdens mest sexy kvinne, ble hengt ut på forsiden til avisen, men hevdet selv at Mahmood og medtiltalte Alan Smith manipulerte henne.

I 2014 besluttet en dommer å droppe saken mot artisten, da det ble kjent at Smith i politiavhør hadde unnlatt å dele flere av X-Factor-dommerens formildende uttalelser om narkohandelen.

2010: Snooker-stjerne ville ta imot millionbestikkelser for kampfiksing

– Du ville ta en ny skalp

I fjor besluttet en britisk domstol å sikte Mahmood og Smith for å ha manipulert flere av bevisene i saken. Fredag hevdet dommeren i saken mot Mahmood at journalisten jukset for å styrke sin posisjon som Storbritannias mest beryktede journalist.

– Du ville ta en ny skalp og med en dom mot frøken Contostavlos, ville du ha lykkes med dette. Når du så et problem, var du forberedt på å lure rettssystemet, sa dommer Gerald Gordon i retten.

Mahmoods tidligere arbeidsgiver News of The World ble selv tvunget til å legge ned i 2011, etter at det ble kjent at avisen hadde hacket over 4000 telefoner, blant annet telefonen til en 13 år gammel jente som ble bortført i 2002.

Hans nåværende arbeidsgiver, News UK, kunngjorde at Mahmood har fått sparken fra selskapet, umiddelbart etter at dommen ble kjent fredag formiddag.

Gikk fem på: «Svennis» lurt av britisk tabloidavis

DØMT: Mazher Mahmood smiler ikke på dette bildet, publisert av London-politiet i 2016.

Varsler milliardsøksmål

Etter at Mahmood ble funnet skyldig, varslet også advokater som representerer 18 av kjendisene som ble ofre for «sjeikens» metoder, at de vil saksøke ham for opptil 8 milliarder kroner.

Flere av sakene fra journalisten førte til skilsmisser, fengselsstraffer og oppsigelser for de som ble omtalt.

Noen av ofrene var også til stede i rettssalen i London da dommen ble avsagt.

– Det er din tur nå, ropte en av dem til Mahmood, ifølge BBC.

I forbindelse med den siste rettssaken har Mahmood brukt et skjerf og en hette over hodet for å skjule sitt eget ansikt, noe han også har gjort tidligere. I 2002 ble det kjent at journalistens identitet «var så hemmelig at ikke engang hans kolleger i avisen vet hvordan han ser ut».

For noen år siden hevnet politikeren George Galloway, som selv ble forsøkt lurt av Mahmood, seg på ham ved å sørge for flere medier trykket et bilde av journalisten.