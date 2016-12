Hundrevis av innsatte startet opprør i fengsel i Birmingham

Hundrevis av innsatte startet fredag et opprør i fengselet Winson Green i Birmingham.

Britisk opprørspoliti ble fredag kveld sendt ut for å få kontroll over situasjonen, skriver NTB.

Ifølge lokale medier begynte uroen da en sikkerhetsvakt ble truet med en sprøyte av en innsatt, mens en annen innsatt tok nøklene hans.

Opprøret skal ha spredt seg over fire avdelinger i det private fengselet. Ifølge The Guardian er det meldt om at fanger skal ha satt fyr på trappeoppganger og ødelagt dokumenter.

Britisk opprørspoliti ble sendt inn for å håndtere opprøret klokke 20.35. Halvannen time senere fikk de kontroll på situasjonen, ifølge myndighetene. Da hadde uroen vart i hele tolv timer, ifølge The Guardian.

En innsatt ble sendt på sykehus.

– Det var en alvorlig situasjon og en grundig etterforskning vil nå bli utført, sier justisminister Elizabeth Truss.

Ifølge sikkerhetsselskapet G4S, som driver anlegget som har plass til 1.450 innsatte, spredte opptøyene seg fra to til fire fengselsfløyer i løpet av dagen.

Opptøyene er det tredje tilfellet av uro i britiske fengsler på mindre enn to måneder.

I en uttalelse fra fangevokterforbundet POA heter det at opptøyene er en kraftig advarsel til myndighetene om at fengselsvesenet er i krise. Justisdepartementet har sagt at 2.500 nye stillinger skal opprettes som en del av en større fengselsreform.

(VG/NTB)