Dette vet vi om Manchester-eksplosjonen

Minst 19 er drept og omtrent 50 såret etter en eksplosjon på Ariana Grande-konsert i Manchester mandag kveld.

• Politiet rykket ut etter at de like før klokken 23.33 norsk tid fikk melding om en eksplosjon.

• Vitner forteller om en eksplosjon like etter at den amerikanske popartisten Ariana Grande hadde gått av scenen mandag kveld.

• Ifølge Daily Mail gikk eksplosjonen av i foajéområdet, mellom arenaen og Victoria stasjon.

• Etter flere timer med usikkerhet bekreftet politiet ved 02.10-tiden at 19 personer er drept og omtrent 50 såret.

Norske Jan (37): – Én skrek og så begynte alle å løpe

• Politiet etterforsker hendelsen som et terrorangrep, inntil de får opplysninger som skulle tilsi noe annet.

• Politiets bombegruppe gjennomførte ved 02.30-tiden en kontrollert eksplosjon i Cathedral gardens, like ved Manchester Arena. Politiet bekreftet senere at dette viste seg å være forlatte klær, og ikke noe mistenkelig.

• En talsperson har bekreftet at popstjernen Ariana Grande er i god behold.

• Ifølge flere amerikanske medier mener politiet at en selvmordsbomber står bak, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold. Ifølge CNN har britisk politi identifisert en mann på åstedet som en mulig selvmordsbomber.

• Utenriksdepartementet i Norge sier at de ikke har informasjon som tyder på at norske borgere er skadet. Nordmenn i området oppfordres til å holde seg orientert via lokale myndigheter og følge deres anbefalinger og råd. De oppfordrer også nordmenn i Manchester til å kontakte sine nærmeste pårørende i Norge og melde fra om sin status.

• Manchester Arena er en av de største innendørsarenaer i Europa. Den ligger nord i den britiske byen Manchester og har en kapasitet på 21.000. Salen skal ha vært omtrent fullsatt under konserten.

• Flere gater i byen er sperret av, og tog til og fra Victoria stasjon i byen er innstilt. Folk har fått beskjed om å forlate stasjonen.

• Den britiske statsminister Theresa May sender sine tanker til ofrene og familiene. Hun tar en pause i valgkampen etter hendelsen. May har utlyst parlamentsvalg 8. juni.

• Ifølge flere vitner var mange av de som flyktet fra arenaen tenåringer.