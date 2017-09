Massedemonstrasjoner mot Macrons reformforslag

PARIS (VG) President Emmanuel Macrons forslag til ny arbeidslov får fagforeninger til å rase og folket til å ta til gatene.

Paris` ikoniske Bastilleplass er tirsdag ettermiddag fylt av rundt 10.000 demonstranter som protesterer mot endringer i den franske arbeidsloven.

VGs EUROPA-KONTOR Nora Thorp Bjørnstad Ta kontakt og følg meg på:

E-post: nora@vg.no Snapchat: @norathorp

Urokkelige og sterke rettigheter for arbeidstakere er noe like fransk som makroner og sjampanje, og den ferske presidentens forsøk på å liberalisere jobbsektoren faller dårlig i smak hos mange franskmenn.

–Det er helt åpenbart at denne loven vil gjøre det langt enklere for en sjef å behandle sine ansatte dårlig. Nå vil det koste dem langt mindre å sparke noen, sier 57 år gamle Yann Gillet, som er fagforeningsrepresentant for metallindustrien nord-øst i landet, til VG.

Reformene den 39 år gamle presidenten med kallenavnet «Jupiter» vil gjennomføre, gjør det lettere for små og mellomstore bedrifter å avskjedige ansatte. Den åpner for at selskaper med færre enn 20 ansatte kan lønnsforhandle direkte med hver enkelt ansatt, istedet for å måtte gå gjennom fagforeningen.

Sammen med sine kolleger kledd i signaloransje har Gillet tatt turen inn til hovedstaden for å demonstrere, slik han har gjort så mange ganger før gjennom 35 år som fagforeningsorganisert. Protestene tirsdag er landsdekkende: I hele 180 franske byer tar folket til gatene mot presidentens forslag.

Vil bekjempe «ineffektivitet»

I dag sitter en fransk ansatt svært godt i jobben sin, nesten uavhengig at hvordan vedkommende leverer. Dette er detaljert beskrevet og fundert i landets 3500 sider lange arbeidslov, og det er denne loven Macron med egne ord sier har ledet til «tre tiår med ineffektivitet» og et Frankrike som ikke klarer å hevde seg på det internasjonale markedet.

DETTE ER DEN NYE ARBEIDSLOVEN Bedriftsledere vil kunne avtale lønn og arbeidsvilkår lokalt med arbeidere på bedriften, uten å måtte klarere det med landsdekkende fagforeninger. Det blir også satt et tak på kostnadene ved å sparke noen, selv om oppsigelser ender i retten. I dag er dette en omstendelig og kostbar prosess som nærmest gjør det umulig å slanke staben i nedgangstider, og som gjør at bedriftsledere nøler med nyansettelser.



( Kilde: NTB)

Bedriftseiere i Frankrike føler rett og slett at de tar en for stor risiko ved å ansette noen. Dette er noe av forklaringen på den høye arbeidsledigheten som Frankrike i årevis har slitt med, mener Macron. Den aktuelle nesten 10 prosents ledigheten er om lag det dobbelt av hva Storbritannia og Tyskland har.

I Paris har gammel og ung samlet seg for å vise at de ikke kjøper den foreslåtte reformen som en mulig løsning på problemet.

Macron har sagt at han, uavhengig av streiker og demonstrasjoner, vil presse gjennom tiltakene, noe han også kan, siden hans parti har flertall i nasjonalforsamlingen.

– Det er fullstendig feil å tro at arbeidsgivere ikke vil bruke denne loven til å utnytte ansatte. Kanskje kunne en slik type liberalisme fungert i Skandinavia, men ikke i Frankrike. Jeg mener vi trenger de rettighetene vi har i dag, fordi vi arbeidstakere må beskyttes, sier 24 år gamle Camille Ferey til VG.

FRYKTER FOR RETTIGHETER: Olmo Beltran-Merveille (25) (t.v) og Camille Ferey (24) deltar sammen med vennegjengen på demonstrasjonene i Paris. De mener Macrons liberalisering av arbeidslivet er ødeleggende for landet. FOTO: Nora Thorp Bjørnstad, VG

Støttes av sjefene

I motsetning til de demonstrerende fagforeningene, har bedriftseiere i Frankrike mottatt reformpakken med entusiasme. De mener, i likhet med president Macron, at disse tiltakene vil gjøre Frankrike langt mer konkurransedyktig på det internasjonale markedet, og at det på sikt vil skape flere arbeidsplasser.



Reformen er første del av en varslet politisk opprydning i Frankrikes sosialvesen, inkludert endringer i arbeidsledighetspenger og pensjoner.

En demonstrerende vennegjeng i tjueårene sier til VG at de er redde for at Macrons måte å reformere landet på vil gi franskmenn flest er dårligere liv.

– Først og fremst er jeg med på protestene i dag for å vise at jeg fundamentalt er motstander av Emmanuel Macron og den politikken han er i ferd med å innføre. Han har ikke folkets støtte. Selv om han ble valgt til president, mener jeg det var først og fremst fordi folk stemte mot høyrepopulistene i Nasjonal Front, og ikke for Macron, sier Olmo Beltran-Merveille til VG på Bastilleplassen.

KJEMPER MOT ENDRINGER: «Macron er de rikes president" og "Macron tapper blod fra de fattige» sto det på parolene i Paris. FOTO: AFP

Som så mange andre av de demonstrerende, støttet han Beltran-Merveille det radikale venstrepartiet Jean-Luc Melenchons kandidatur. Den 23.september skal det pågå nok en motstandsmarsj under ledelse av tidligere presidentkandidat Melanchon i Paris. Dette er med andre ord ikke det siste Macron vil høre fra sine meningsmotstandere om arbeidsreformen.

MACRON MINDRE POPULÆR Da Emmanuel Macron vant presidentvalget i mai, var han så populær at franske aviser diagnostiserte landet med «Macron-mania», men i løpet av de fire månedene har han vært president, har han opplevt et fall i popularitet som er enda større enn hans forgjenger, den mye kritiserte Francois Hollande, hadde. Meningsmålinger i slutten av august viser at 57 prosent av den franske befolkningen er misfornøyd med Emmanuel Macrons prestasjoner som president. Uenighet med militæret, kutt i boligstøtte og hard debatt i nasjonalforsamlingen om arbeidsreform, er noen forklaringer.

( Kilde: NTB, Le Journal du Dimache)

Macron så ikke demonstrasjonen

Macron selv slapp å følge med på demonstrasjonene. Han befinner seg nesten 7000 kilometer unna, på den franske øya Guadeloupe, som er hardt rammet av orkanen Irma. Avstanden til det franske folket er for øyeblikket stor også i overført betydning: Etter at 39-åringen tok franskmenns hjerter med storm under valgkampen, har han falt som en stein på meningsmålingene, og lanseringen av de nye reglene for arbeidslivet er neppe det som vil vekke til live populariteten for den unge presidenten.