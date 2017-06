Le Figaro: Vi trodde det politiske Frankrike var uforanderlig - Macron har snudd det på hodet

PARIS (VG) Emmanuel Macron (39) kan forandre Frankrike, men må passe seg for de mange misfornøyde som ikke stemte i valget i går, skriver franske aviser.

VGs EUROPA-KONTOR Nora Thorp Bjørnstad Ta kontakt og følg meg på:

E-post: nora@vg.no Snapchat: @norathorp

Etter å ha sikret sitt parti et overveldende flertall i første runde av valget på ny nasjonalforsamling, har «Macron-maniaen» i Frankrike nådd et nytt nivå, i hvert fall hvis man skal dømme ut fra landets mektigste avisredaksjoner.

«Mesterstykket» kaller Le Parisien søndagens valgseier for Macrons parti Republikken på vei, «Dynamittsprengeren» blir presidenten døpt i Le Point, så vel som «bølgen Macron» som innhentet «tsunami-seieren» i andre franske aviser.

«Hvem hadde trodd at en politisk bevegelse som ingen visste eksisterte for to år siden, kunne sikret seg et uhørt flertall i nasjonalforsamlingen, snu det politiske Frankrike – det vi trodde var uforanderlig – på hodet? Emmanuel Macron har lykkes med sin kamp og i dag kan han se konsekvensene av denne bomben som har blitt sprengt», skriver den kjente avisen Le Figaro i dagens lederartikkel.

Hva betyr Macron? Det nye Europa

Knuste de tradisjonelle partiene

FAKTA: VALGET PÅ FRANSK NASJONALFORSAMLING * 577 valgkretser velger en kandidat hver. * Valget foregår i to runder. *En kandidat med rent flertall av avgitte stemmer i første runde er valgt hvis minst 25 prosent av alle registrerte velgere i kretsen har stemt på vedkommende. * Hvis ingen kandidat blir valgt i første runde, går de to med flest stemmer automatisk videre, så vel som øvrige kandidater med minst 12,5 prosent av de registrerte stemmene. * I andre runde blir kandidaten med flest stemmer valgt, uten krav om noe flertall. * Første runde ble holdt søndag 11. juni. * Andre valgrunde holdes søndag 18. juni. (Kilde: NTB)



Macrons parti kan se ut til å få den største støtten et parti har hatt på 60 år, hvis estimatene etter første valgrunde reflekteres i den avgjørende sisterunden søndag 18. juni.

Presidentens nye sentrumsparti Republikken på vei og koalisjonspartneren MoDem endte opp med 32,3 prosent i den første runden. Republikanerne ble nest største parti, men med langt lavere oppslutning, totalt 21,6 prosent, ifølge AFP.

Macrons brakseier kan delvis forklares med at konkurransen fra de tradisjonelt sett største og etablerte partiene, har fullstendig smuldret bort etter en katastrofalt dårlig og skandalepreget valgkamp for både Sosialistene og Det republikanske partiet.

Sosialistpartiet, som i dag har 280 seter alene i forsamlingen, ligger an til å få skarve 15 til 35 mandater i nasjonalforsamlingen sammen med sine to samarbeidspartier. De tre høyrepartiene spås til sammen mellom 85 og 132 seter, ned fra 227 i dag, ifølge NTB.

Macron ligger dermed an til å kunne fullbyrde sitt prosjekt med å fullstendig endre det politiske Frankrike. Valget på ny nasjonalforsamling, som alltid skjer kort tid etter at en ny president er valgt, regnes som «presidentvalgets siste runde», fordi sammensetningen av partier nasjonalforsamlingen avgjør hvor krevende det vil bli for presidenten å få gjennom sine forslag.

Det endelige resultatet er altså ikke klart før 18. juni, men Macrons koalisjon ligger an til å få minst 390 seter, det vil si minst 101 seter mer enn hva som trengs for å sikre flertallet.

FORNØYD FAMILIE: Macrons stedatter Tiphaine Auzière (32) fikk den største andelen stemmer i byen Le Touquet, og er videre til neste runde i valget på nasjonalforsamling. FOTO: AFP

Advarer mot populistene

Kun 48,7 prosent av franskmenn avga stemme i søndagens valg, ifølge NTB.

«En trist rekord, og en advarsel for den nye sjefen» konstaterer Le Parisien på lederplass, og frykter at dette i fremtiden kan slå tilbake på presidenten i form av massive demonstrasjoner fra de franskmennene som ikke støtter han.

VIDERE: Marine Le Pen fra Nasjonal Front er kandidat i Henin Beaumont, og er videre til avgjørende runde FOTO: AP

Les mer om utfordringene: Dette havner i fanget til Macron

Det finnes to store elefanter i det franske offentlige rommet som Macron må kunne levere tilfredsstillende løsninger på, og som kan lede til sinne hos mange dersom han ikke gjøre det, påpeker Le Figaro: Frykten for masseimmigrasjon og ytre venstres krav om et samfunn hvor alle har like mye.

Både høyrepopulistene Nasjonal Front, med Marine Le Pen i spissen, og Det opprørske Frankrike, ledet av Jean-Luc Mélenchon, opplevde tidligere i år et massivt oppsving i velgerstøtte.

VIDERE 2: Jean-Luc Mélenchon fra Det opprørske Frankrike stilte til valg i Marseilles, og er også videre til neste runde i valget. FOTO: AP

De venstre – og høyrepopulistiske partiene har profittert på nederlagene til Sosialistene og Det republikanske partiet, og vil sannsynligvis fortsette å gjøre det, selv om kanskje deres velgere ikke gikk til urnene i går, mener avisen, og konkluderer:

«Hvis disse kreftene kommer sammen, kan vi bare gjette hvilke krefter som er på vei».

Søndagen ble for øvrig en god dag for flere i presidentens familie: Stedatteren til Emmanuel Macron, Tiphaine Auzière, er videre til siste runde og ligger nå meget godt an til å bli valgt inn i nasjonalforsamlingen fra valgkretsen Pas-de-Calais, skriver 20 minutes. Datteren til førstedame Brigitte Macron har hele veien engasjert seg sterkt i Macrons presidentvalgkamp.

Leste du denne? Her ble Macron forelska i lærer´n