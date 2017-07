«Jupiter» varsler radikale endringer for Frankrike

PARIS (VG) Frankrikes president Emmanuel Macron er ferdig med å være en «grei gutt», viste han i dagens tale til nasjonalforsamlingen.

Den franske presidenten holdt i ettermiddag sin tale til nasjonalforsamlingen i det imponerende Versailles-slottet utenfor Paris, og staket med det ut retningen for Frankrike de neste fem årene. Franskmenn kan vente seg radikale endringer, varslet Emmanuel Macron.

Det skal blant annet brukes mindre tid på å lage lover, og unntakstilstanden, som har begrenset franskmenns frihet siden innføringen etter terrorangrepene i november 2015, skal fjernes til høsten, sa Frankrikes mektigste fra talerstolen.

At en president knappe to måneder inn i sin periode holder en «state of the union»-lignende tale, er uvanlig tidlig, og oppsiktsvekkende i Frankrike.

HIMMELGUDEN: Den franske presidenten karikeres som den romerske himmelguden i dagens utgave av avisen Liberation. SKJERMDUMP: Liberation

Lyn og torden

En bestemt og selvsikker lederstil har gitt Macron kallenavnet «Jupiter» i fransk presse, og i dagens tale kunne det spores både lyn og torden fra himmelguden da han henvendte seg til pressen.

– Jeg tar til orde for en slutt på jakten etter skandaler, overtrampene hva gjelder antagelsen om uskyld, denne mannejakten hvor folks rykte blir ødelagt, sa Frankrikes yngste president gjennom tidene, fra talerstolen.

Videre sa Macron, foran de folkevalgte, at han mener det er nødvendig å redusere hvor mange som sitter i nasjonalforsamlingen, for å «gi hver og en av dem mer makt og midler.»

Underhuset i den franske nasjonalforsamlingen har i dag 577 representanter, mens senatet har 348.

Innfører årlig tale

Den unge presidenten har gjennomgått en aldri så liten forvandling siden han inntok Elyseet. Borte er den alltid så medgjørlige presidentkandidaten som har tid til alle – den mannen er erstattet med en statsleder som sjelden uttaler seg til media og krever det samme av regjeringen. Han er ikke opptatt av å opprettholde «presidensielle kutymer», dersom han ikke ser hensikten i det, og har blant annet avvist å holde gi intervjuer på Frankrikes nasjonaldag den 14. juli, slik tradisjonen tilsier.

I dagens utgave av avisen Liberation er presidenten portrettert som romernes høyeste og mektigste gudeskikkelse. Det er skapt et inntrykk av at hans ministere simpelthen sørger for at presidentens vilje gjennomføres, noe finansminister Bruno Le Maire så ut til å bekrefte da han nylig omtalte seg selv som «Hermes, Jupiters budbringer».

At Macron talte til både over – og underhuset i nasjonalforsamlingen samtidig, er også uvanlig. Det har kun blitt gjort to ganger før: Én gang av Nicolas Sarkozy, da han talte om finanskrisen i 2009, og én gang av François Hollande, etter terrorangrepene i Paris i 2015, ifølge Guardian. Hvert år vil Macron holde en slik tale, bekreftet presidenten i dag.

Boikottet av opposisjonen

Ikke alle liker den 39-årige presidentens lederstil. Enkelte parlamentsmedlemmer fra opposisjonen har boikottet dagens møte, med anklager om at Macron har en lederstil som minner om det kongelige har. Ytre-venstreleder Jean-Luc Mélenchon omtaler presidenten som « Faraoen Macron» til fransk presse.

President Macrons tale fant sted dagen før statsminister Édouard Philippe tirsdag taler til folket om hans regjerings visjoner og planer for de neste årene.