Derfor innføres elektronikk-forbud på flere fly

Ifølge CNN frykter amerikanske myndigheter at terrorister fra en al-Qaida-gruppering skal gjemme eksplosiver i batterier.

Tirsdag ble det kjent at USA og Storbritannia forbyr passasjerer fra flere land å ta med nettbrett, spillkonsoller, kameraer og bærbare datamaskiner i håndbagasjen. Mobiltelefoner og medisinsk utstyr er ikke omfattet.

De nye reglene ble begrunnet med terrorfrykt, men amerikanske myndigheter har hittil vært svært sparsomme med opplysninger.

CNN har imidlertid snakket med flere amerikanske tjenestesmenn som røper noen detaljer rundt det som skal være en del av årsaken:

Ifølge en tjenestemann viser etterretning fra de siste ukene at en al-Qaida-tilknyttet gruppering skal være i ferd med å perfeksjonere teknikker som gjør det mulig å skjule eksplosiver i batterier og batterikomponentene til elektronisk utstyr.

Flere kilder CNN har snakket med, forteller at etterretningen «indikerer at terrorgrupper fortsatt går etter kommersiell flytrafikk» ved «å smugle eksplosiver i forskjellige artikler».

En tjenestemann er klar på at elektronikkforbudet ikke er «et politisk trekk» - og at det ikke er Trump-administrasjonen som står bak.

iPad-bombe

Bomber gjemt i elektroniske gjenstander har lenge vært en bekymring for flyselskapene.

I 1988 styrtet et Pan Am-fly over Lockerbie i Skottland etter at en bombe gjemt i en kassettspiller gikk av i bagasjekabinen. Alle de 259 passasjerene og besetningsmedlemmene ble drept, inkludert elleve andre på bakken.

I fjor landet et Daallo-fly på vei til Somalia trygt etter at en bombe gjemt i en iPad gikk av i kabinen. Kun selvmordsbomberen døde.

Bennet Waters i et konsulentfirma for sikkerhet, Chertoff Group, sier elektronisk utstyr kan være like farlig i innsjekket bagasje, men at sikkerhetssjekken den går gjennom er mer omfattende.

I tillegg påpeker han at det kan gjøre det vanskeligere for en eventuelt terrorist å måtte detonere en bombe som ligger i bagasjekabinen.

Disse landene rammes

En amerikansk embetsmann sier til AP at direkteflyginger til USA fra til sammen ti flyplasser i følgende byer blir rammet av det nye forbudet:

Kairo i Egypt, Amman i Jordan, Kuwait by i Kuwait, Casablanca i Marokko, Doha i Qatar, Riyadh og Jeddah i Saudi-Arabia, Istanbul i Tyrkia, samt Abu Dhabi og Dubai i De forente arabiske emirater.

Ifølge The New York Times har flyselskapene fått 96 timer på seg til å innføre de nye instruksene, og at forbudet trådte i kraft klokken 08 tirsdag norsk tid.

Storbritannia fulgte tirsdag ettermiddag opp med et tilsvarende forbud som rammer flygninger fra Tyrkia, Libanon, Jordan, Egypt, Tunisia og Saudi-Arabia.

Det norske Luftfartstilsynet sier til VG at det ikke er aktuelt å innføre et tilsvarende forbud for flygninger til Norge.

Kilde: VG/NTB