Vil møte eldrebølgen med roboter

PARIS (VG) Med en robot til å ta seg av praktiske gjøremål, kan pleiere få mer tid til å ta seg av de eldre, mener franske gründere.

– Hei, jeg heter Leenby, bli med meg, sier en nett robot med kvinneformer, og tar VGs utsendte i hånden.



Hånden til den lille teknologiske nyvinningen er varm og myk, og med de små hjulene under kroppen, leder den hvem det skulle være stødig an bort over gulvet. Roboten Leenby kan være deler av Frankrikes svar på hvordan vi skal komme eldrebølgen i møte. I likhet med Norge har landet en stadig aldrende befolkning, og en fremtidig utfordring med å sørge for nok pleiere til å ta seg av de gamle.

Mer fransk innovasjon



FAKTA: VIVATECH * Årlig innovasjonsmesse I Paris * 50.000 deltagere, 5.000 gründerbedrifter, 7.000 bedriftsledere og 1000 investorer møtes over 3 dager. (Kilde: Vivatech)

Den 1,20 meter høye roboten har blitt en av stjernene på den store innovasjonsmessen Vivatech, som pågår i Paris 15.–17. juni. Da Emmanuel Macron besøkte messen onsdag, understrekte han at han vil følge opp valgløftet sitt om å satse på innovasjon og gründervirksomhet i Frankrike. Det var ikke første gang Leenby var i presidentselskap, hun har tidligere både hilst på og servert den forrige presidenten François Hollande. Robotens evne til å balansere småkaker og drikke på serveringsbrett kommer godt med ved festlige anledninger, men ikke minst er tanken at den rullende robotkvinnen skal brukes til å hente medisiner, drikke og mat til en pleietrengende.

5. GENERASJON: Roboten Leenby er 5. generasjon roboter som Lou Josselin og de andre i franske Cyberdroïd har utviklet. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

– Ikke omsorgsarbeider

Det er 6 år siden det i Norge ble aktuelt å bruke roboter i eldreomsorgen. Da var det robotselen Paro som skapte overskrifter. Bruken har siden ikke vært veldig utbredt, og har også blitt kritisert, blant annet av Rådet for sykepleieetikk, ifølge NRK.

Men der robotselen blir brukt til å gi omsorg, er Leenbys funksjon praktisk.

– Vi har stor respekt for at mennesker trenger andre mennesker for vennskap og sosial kontakt. Leenby kan ta seg av de praktiske gjøremålene, slik at det frigjør mer tid til pleierne å bruke sammen med de eldre, sier Lou Josselin, leder for robotikkavdelingen av det 13 mann store selskapet Cyberdroïd, til VG.

FORTIDEN OG FREMTIDEN: François Hollande poserer sammen med roboten Leenby mens han fortsatt var Frankrikes president. Nå er Hollande ferdig i jobben, mens Leenby har masseproduksjon i kikkerten. FOTO: AFP

Testet på eldrehjem



I fjor testet selskapet roboten på et eldrehjem, og basert på tilbakemeldingen fra beboere og pleiere, har noen viktige justeringer blitt gjort, forteller Josselin til VG.

– Vi skjønte at det er viktig at hun er vannfast når hun skal bære glass, og at hun må være svært robust og stødig. Vi endret også utseendet hennes til å fremstå mykere og mer vennlig, og vil justere det ytterligere, ved å gi henne et menneskelignende ansikt, sier robot-gründeren, og viser til det nåværende svært mekanisk utseende fjeset, som unektelig kan være en barriere for tillit hos brukerne.

Til neste år settes det i gang masseproduksjon av roboten, noe som forventes å gjøre den foreløpig stive prisen på rundt 250.000 kroner, mer tilgjengelig. I første rekke er målet å selge den til institusjoner, men om 5–10 år regner Lou Josselin og de andre i Cyberdroïd med at privatpersoner vil kunne ha råd til å kjøpe roboten.