Voldtektsoffer dømt til 30 års fengsel etter dødfødsel

Her knekker hun sammen i gråt, etter å ha blitt dømt til 30 års fengsel for drap.

Evelyn Beatriz Hernandez Cruz (19) er fra en liten landsby i Cuscatlàn, øst i El salvador. Ifølge den britiske avisen The Guardian ble hun flere ganger voldtatt av et gjengmedlem og tvunget til å være i et forhold med ham.

Cruz fant ikke ut at hun hadde blitt gravid før hun fødte en dødfødt baby i et toalett i 2016. Da var hun i tredje trimester og hadde fått akutte mage- og ryggsmerter, skriver avisen.

Kvinnelig dommer



Medisinske sakkyndige klarte ikke å fastslå hvorvidt fosteret døde i livmoren eller like etter fødselen. Den kvinnelige dommeren trodde aktors argumenter om at Cruz ikke oppsøkte svangerskapshjelp fordi hun ikke ønsket barnet.

Aktor mente også at 19-åringen kastet babyen i toalettet med hensikt å ta livet av det.

Cruz ble dermed dømt til 30 års fengsel for drap, ifølge The Guardian.

Dommeren mente også at Cruz ikke kunne fått til handlingen alene, og dermed mente hun at moren hennes også kan holdes ansvarlig.

– Basert på fordommer



Morena Herrera, som leder en aktivistgruppe for avkriminalisering av abort, mener dommen er basert på fordommer fra aktor og dommeren.

– Dommen som tvinger Evelyn til 30 års fengsel viser hvordan El Salvador utdømmer straff uten overbevisende og tilstrekkelige bevis, sier hun.

El Salvador er et strengt katolsk land. Siden 1998 har det vært totalforbud mot abort. I 2015 hadde minst 129 kvinner blitt siktet etter abortloven, og minst 56 dømt til lange fengselsstraffer.