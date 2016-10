Gjenåpner etterforskningen av massakre i El Salvador

En dommer i El Salvador har besluttet å gjenåpne etterforskningen av regjeringsstyrkenes massakre på hundrevis av sivile i landsbyen El Mozote.

En FN-støttet sannhetskommisjon har tidligere konkludert med at minst 500 mennesker ble drept da soldater fra den USA-trente Alcatl-bataljonen slo til mot den lille landsbyen El Mozote 11. desember 1981.

Etterlatte hevder at nærmere 1.000 mennesker ble drept i massakren, men ingen er noensinne stilt til ansvar.

Journalister avdekket

Omfanget av massakren ble først kjent noen uker senere, da journalister fra The New York Times og Washington Post besøkte landsbyen og intervjuet overlevende.

De salvadoranske regjeringsstyrkene fikk massiv militærhjelp fra Reagan-administrasjonen under borgerkrigen, og avisreportasjene ble møtt med rasende protester i Washington.

Da massegravene i El Mozote senere ble åpnet, ble det funnet levninger av hundrevis av drepte. I en grav alene ble det funnet 136 skjeletter av små jenter og gutter, som ifølge rettsmedisinerne i gjennomsnitt var rundt seks år gamle da de ble drept.

Opphevet amnesti

Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) har krevd at de ansvarlige for El Mozote-massakren blir straffeforfulgt, og at de etterlatte får erstatning, men dette har aldri skjedd.

Nasjonalforsamlingen i El Salvador vedtok i 1993 en amnestilov som sikret krigsforbrytere frihet fra straffeforfølgelse, men denne ble opphevet av landets Høyesterett i juli i år.

Dommer Jorge Guzman Urquilla har etter krav fra etterlatte nå gått med på å gjenåpne etterforskningen av massakren.

Overveldende beviser

– De rettsmedisinske bevisene fra El Mozote-massakren er overveldende, konstaterer dommeren.

Borgerkrigen mellom det USA-støttede regimet og den venstreorienterte FMLN-geriljaen fra 1980 til 1992 kostet minst 75.000 mennesker livet.

Den FN-støttede sannhetskommisjonen slo senere fast at de aller fleste ble drept av regjeringsstyrkene og de halvmilitære, høyreekstreme dødsskvadronene.