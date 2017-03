Dyrehage beskyldes for løgn om flodhestdød

Flodhesten Gustavito ble ikke slått og stukket i hjel viser ny obduksjonsrapport.

Tidligere i uken gikk en dyrepark i El Salvador ut og fortalte at en flodhest hadde blitt slått i hjel i parken.

Dyreparkens direktør fortalte at flodhesten Gustavito hadde blåmerker og stikksår etter at det skal ha blitt angrepet med metallstenger, kniver og steiner.

Viser til mangler i dyrehold

Men nå viser obduksjonen at Gustavito ikke hadde noen stikkskader, og det blir stilt spørsmål ved dyrehagens versjon av hva som har skjedd. Mangler ved dyreholdet kan vise seg å være årsaken til at flodhesten døde, melder NTB.

Påtalemyndigheten sier at den konkrete dødsårsaken var en akutt blødning i lungene.

MANGEL I DYREHOLD: En video fra 2014 viser at at flodhesten Gustavito blir matet av dyrepasserne i San Salvador Zoo i El Salvador. Foto: , AP

Dyreparken sin versjon er at flodhesten ble angrepet sent tirsdag, men dyrepasserne oppdaget skadene først torsdag forrige uke fordi Gustavito ikke hadde forlatt bassenget sitt. Han døde av skadene sent søndag. Justisministeren sier det er satt i gang etterforskning.

Fagforening: – Var syk i to

El Salvadors kulturminister Silvia Elena Regalado sier at konklusjonen ikke utelukker at Gustavito ble utsatt for et angrep. Samtidig forteller en fagforeningen at flodhesten var syk i to og en halv uke før den døde. De anklager myndighetene for ikke å ha fulgt opp saken skikkelig, melder NTB.

Det som hevdes å være drapet på flodhesten har gått hardt inn på en befolkning der nyheter om vold og drap mennesker imellom er blitt daglige nyheter. Hendelsen vakte også avsky helt opp i regjeringen, og justisministeren satte i gang etterforskning.