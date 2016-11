Eksredaktør i dansk Se og Hør må i fengsel

Den tidligere sjefredaktøren i danske Se og Hør, Henrik Qvortrup, må sone tre måneder i fengsel for ulovlig overvåkning av kjente personers kredittkortbruk.

Det er NTB som melder dette torsdag formiddag.

– Jeg er selvfølgelig skuffet over dommen. Jeg gikk for frifinnelse og det fikk jeg ikke. Nå vil jeg sammen med min advokat bruke de neste to ukene til å overveie om vi skal gå videre med denne saken, sier Henrik Qvortrup i en kommentar i følge Jyllands Posten.

Qvortrup ble i dømt en straff på ett år og tre måneders fengsel. Av denne straffen er ett år betinget – og den tidligere sjefredaktøren i det danske kjendisbladet må dermed sone tre måneder i fengsel.

Danske Ekstra Bladet melder at bladets andre sjefredaktør, Kim Henningsen ble idømt en straff på ett års fengsel. Hele denne straffen gjøres betinget. Mannen saom forsynte Se og Hør med opplysningene, Peter Bo Rasmussen, ble dømt til fengsel i ett år og seks måneder.

Han må også tilbakebetale 365.503 danske kroner som anses å være det beløpet han skal ha fått utbetalt fra Se og Hør for å forsyne bladet med konfidensielle opplysninger.

To journalister i Se og Hør, Ken B. Rasmussen og Kasper Kopping, ble også funnet skyldige og idømmes betingede fengselsstraffer på fire måneder hver seg.

I dommen som du kan lese i sin helhet her, heter det blant annet at retten i Glostrup har funnet det bevist at den 53 årige tidligere sjefredaktør Henrik Qvortup og den tidligere IBM-operatør Peter Bo Henriksen i juni 2008 inngikk en avtale om at operatøren løpende skulle skaffe seg adgang til kjente personers kredittkortopplysninger og at han for disse opplysningene skulle få 10.000 kroner i måneden svart fra danske Se og Hør.

Det heter videre at i forhold til straffeutmålingen har retten lagt vekt på at avtalen innebar en systematisk overvåkning av en lang rekke offentlige kjente personer og at dette innbar en betydelig krenkelse av disse personers privatliv.

Se og Hør-eieren vil ikke kommentere dommen

Aller Media som eier Se og Hør, hadde på forhånd sendt ut en pressemelding hvor selskapet skriver at konsernet kommer ikke til å kommentere dommen.

– Saken er dypt beklagelig og de beskrevne forhold som i en periode fant sted i Se og Hør er helt uakseptable og som konsern vedkjente vi oss tidlig i forløpet det selskapsrettslige ansvar og godtok en bot i denne forbindelsen. Samtidig må vi også erkjenne at hele forløpet har hatt store konsekvenser for de tiltalte og vi velger derfor av respekt disse ikke å vurdere eller kommentere rettens avgjørelse, uansett utfall, heter det i pressemeldingen som er gjengitt i Jyllands Posten.