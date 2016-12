Et vitne til kirkeangrepet i Kairo sier hun heller ville omkommet selv enn å måtte oppleve de grusomme scenene.

Ifølge sikkerhetsvakter var minst seks barn blant de drepte i angrepet på kirken i Kairo søndag. Bomben gikk av på den siden av kirken hvor kvinner vanligvis sitter, melder Reuters.

Vitner forteller om grusomme scener.

– Jeg fant døde, mange av dem kvinner, liggende på kirkebenkene. Det var grusomt, sier en av de ansatte i katedralen, Attiya Mahrous, til nyhetsbyrået AP.

– Det var barn. Hva har de gjort for å fortjene dette? Jeg skulle ønske jeg hadde dødd med dem i stedet for å se disse scenene.

MANGE KVINNER OG BARN BLANT OFRENE: Bomben gikk av på den siden av kirken hvor kvinner vanligvis sitter. Mange av ofrene var kvinner og barn. Foto: EPA/MOHAMED HOSSAM Foto: EPA/MOHAMED HOSSAM

Minst 25 døde og 49 ble, ifølge AP, skadet i bombeangrepet, som er et av de dødeligste angrepene på en religiøs minoritetsgruppe i Egypts nyere historie.

Den kristne delen av befolkningen representerer ti prosent av Egypts 92 millioner innbyggere.

Opprør timer etter angrepet

Få timer etter angrepet brøt det ut protester mot regjeringen i Egypt. Et hundretalls kristne og muslimer krevde ifølge Al Jazeera at innenriksminister Magdy Abdel Ghaffar og president Abdel Fattah el-Sisi måtte gå av. Årsaken er misnøye med sikkerheten.

En av protestantene hevdet at sikkerheten ved kirken var kjent for å være dårlig, og at vaktene angivelig skal ha sittet og surfet på internett.

–Hvis vi hadde hatt hunder kunne det vært bedre. Ikke en eneste en ble beskyttet i dette angrepet. Skam over innenriksministeren og politiet, sa protestanten til Al Jazeera.

– Hvor var sikkerheten? Det var fem eller seks sikkerhetsbiler stasjonert utenfor, så hvordan klarte noen å frakte 12 kilo TNT inn, spør Mena Samir (25), til Reuters.

Fullsatt kirke

Wall Street Journal skriver at kirken var fullsatt i forbindelse med en nasjonal helligdag, for å feire profeten Muhammads fødsel.

Eksplosjonen inntraff idet det ble avholdt en seremoni for å minnes en nylig avdødd kirkegjenger.

Presidenten har ifølge Al Jazeera fordømt angrepet, og har erklært tre dager med landesorg, samt lovet rettferdighet for ofrenes familier.